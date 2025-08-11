Esposa de Miguel Uribe Turbay se despide del senador tras su fallecimiento: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de confirmarse el sensible fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, se despidió en redes sociales de su cónyuge, a quien acompañó los 64 días que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El líder del partido político "Centro Democrático" partió a la eternidad la madrugada del lunes 11 de agosto, luego de sufrir un grave atentando el pasado 7 de junio durante un mitin en la capital colombiana.

Conmovedor mensaje de despedida

Mediante su cuenta oficial de Instagram, María Claudia Tarazona escribió unas conmovedoras líneas para rendir homenaje y despedirse públicamente de su esposo, con quien contrajo nupcias en 2016.

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", escribió.

La familia Uribe - Tarazona fue muy sólida de inicio a fin. Producto del amor entre ambos tuvieron un hijo (Alejandro), de actualmente cuatro años. Además, María Claudia es madre de tres hijas: María, Emilia e Isabela Acosta, provenientes de una relación anterior, todos esperaban con mucha fe el retorno del también senador colombiano desde la tragedia ocurrida a inicios de junio último.

La esposa del político había permitido la difusión del último reporte del estado de salud de su pareja. El sábado 9 de agosto, la clínica colombiana reportó el cuadro de hemorragia en el sistema nervioso central que había padecido Uribe Turbay.

Tras lograr estabilizarlo, el personal médico decidió reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedarlo profundamente "para contribuir a su evolución". No obstante, su condición era "crítica" y su pronóstico era -como esperarse- de "carácter reservado".

Más mensajes de despedida

Altas personalidades políticas vienen expresando su pesar por la partida de Miguel Uribe Turbay, quien a los 39 años dejó de existir luego de luchar por su vida por más de dos meses. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, lamentó la muerte del senador en su cuenta de "X". "El mal todo lo destruye, mataron la esperanza", escribió.

El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2025

Otro exmandatario, Iván Duque, envió sus condolencias por la partida del Uribe Turbay. "El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables".

Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer... pic.twitter.com/hrul7WLTC6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 11, 2025

El también exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hizo lo propio con un sentido mensaje. "Me duele infinitamente la muerte de Miguel. No tengo palabras. Todas mis condolencias para su familia...¡qué pérdida para Colombia!", suscribió.

Por su parte, la Presidencia de Colombia también lamentó la pérdida. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento", expresó la institución.

La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/DiO9vVOUVk — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 11, 2025

De esta manera, continúan llegando los homenajes póstumos a Miguel Uribe Turbay y a sus familiares por este lamentable suceso que les toca atravesar.