Australia se une a otros países y reconocerá el Estado de Palestina en septiembre

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció en conferencia de prensa que su país reconocerá al Estado de Palestina en la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) en septiembre.

Australia reconoce a Palestina

Australia se unió a la lista de países occidentales que darán el paso de reconocer al Estado de Palestina, esta decisión se da mientras aumenta la condena internacional por las acciones de Israel en Gaza.

"Australia reconocerá el derecho del pueblo palestino a un Estado propio basado en los compromisos que Australia ha recibido del Gobierno Autónomo Palestino", dijo Albanese.

La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, declaró haberse comunicado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para informarle con antelación del inminente anuncio australiano. Sin embargo, el resumen de esta llamada publicada por Estados Unidos, no menciona el reconocimiento del Estado palestino.

Cabe señalar que, Rubio en una entrevista en la emisora católica EWTN se refirió al apoyo del Estado palestino y la calificó como una "gran medida simbólica" y solo "envalentonaban a Hamas y dificultaban el logro de la paz".

Por su parte, Albanese señaló que desde el gobierno australiano había solicitado y recibido las garantías del presidente del Gobierno Autónomo Palestino, Mahmoud Abbas, de que Hamas no desempeñaría ningún papel en ningún futuro Estado palestino.

Entre otros compromisos estuvieron el desmilitarizar y celebrar elecciones generales, abolir el "sistema de pago a las familias de prisioneros y mártires" y una reforma gubernamental y educativa, así como la "supervisión internacional para evitar la incitación a la violencia y al odio", informó Albanese.

Statement on the recognition of the State of Palestine. pic.twitter.com/Mg0Ec8buo1 — Anthony Albanese (@AlboMP) August 11, 2025

Países que han decidido reconocer a Palestina

Australia se suma al Reino Unido, Francia y Canadá al anunciar sus intenciones de reconocer un Estado palestino. La medida deja a Estados Unidos cada vez más aislados de algunos de sus aliados más cercanos en defensa de la campaña militar de Israel.

Otro país que considera reconocer al Estado de Palestina, es Nueva Zelanda, pues el ministro de Asuntos Exteriores de dicho país, Winston Peters, informó que se está pensando en el reconocimiento, sin embargo, tomarán la decisión en una reunión del gabinete en septiembre.

"Nueva Zelandia ha sido clara durante algún tiempo en que nuestro reconocimiento de un Estado palestino es una cuestión de cuándo, no de si", señaló.

Si Nueva Zelanda se une a la decisión, serían cuatro de los integrantes de la red de intercambio de inteligencia Five Eyes, integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, reconocerán un Estado palestino. Es en medio de este contexto que Australia decidió sumarse a los países que reconocerán al Estado de Palestina.