Espectáculos
Dura crítica

Dayanita cuestiona a congresistas por inesperado detalle en su diploma de reconocimiento: "Son unos burros"

Dayanita rompió su silencio sobre la condecoración que recibió del Congreso de la República; sin embargo, causó revuelo al criticar a los parlamentarios por un detalle en su diploma.

Dayanita contra congresistas por diploma con su nombre masculino.
Dayanita contra congresistas por diploma con su nombre masculino. (Difusión)

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 11/08/2025

La actriz cómica, Dayanita, causó la sorpresa de muchos de sus seguidores al tildar de "burros" a los congresistas por un pequeño detalle colocado en el diploma que recibió durante su condecoración en junio del 2025 por su "trayectoria como comediante ambulante y su contribución al arte popular".

Dayanita sobre su condecoración en el Congreso

Dayanita abrió su corazón en una entrevista con el programa 'Esta Noche' de la Chola Chabuca. La comediante no solo abordó detalles sobre su vida privada o su salida del show de 'JB', así como los últimos escándalos que ha protagonizado en la farándula peruana, sino que no pudo evitar ser consultada sobre cómo se sintió cuando fue contactada para recibir un reconocimiento por parte del Congreso de la República.

Pues bien, como se recuerda, el 11 de junio del presente año, Dayanita causó revuelo al ser captada zapateando con el congresista Waldemar Cerrón, para posteriormente revelarse que el motivo de su presencia en la Plaza Simón Bolívar del Parlamento, en el marco del evento 'Canto de los Andes', era para recibir una condecoración por su aporte al arte y la cultura en el Perú.

Tras esta situación, Dayanita le confesó a la Chola Chabuca que la llamada de su mánager contándole esta noticia fue una gran sorpresa para ella. "Yo dije: ¿qué pasó acá? ¿Por qué a mí? ¿qué hice de bueno?", relató.

Dayanita se defiende tras condecoración del Congreso.
Dayanita recibió condecoración en el Congreso de la República.

Cuestiona detalle colocado en su diploma

Pero la conversación cambió rápidamente, donde explicó su incomodidad sobre un detalle colocado en el diploma recibido: ¡el uso de su nombre que figura en su documento de identidad! 

Dayanita detalló que ese nombre, que corresponde a su identidad masculina de nacimiento, era algo con el que ya no se sentía identificada, por lo cual, no dudó en soltar un inesperado calificativo contra los congresistas por "no haber hecho bien las cosas".

"Creo que ante la sociedad, mientras que no hagas un trámite o algún papel al cambio, no te van a poder reconocer. Capaz son unos burros los congresistas al no haber hecho bien las cosas. Yo veo la foto y me sorprendo de todo lo que ha pasado en pocos meses", señaló ante las cámaras de televisión.

Dayanita se disculpa con 'JB'

Dayanita también aprovechó la entrevista para pedir disculpas a sus excompañeros del programa 'JB' por su inesperada salida del espacio cómico. Seguidamente, detalló que su retiro se debió a problemas emocionales y confesó que atraviesa una depresión, aunque reconoció que no manejó bien la situación.

"(Me arrepiento) de haber dejado el programa donde estaba. Yo conversé con ellos y les dije que no me sentía bien. Tengo los mensajes de las conversaciones para aclarar los temas. Les dije que no me sentía bien y pedí que me den un espacio", indicó.

De esta manera, Dayanita causó la sorpresa de muchos al señalar en 'Esta Noche' que se vio sorprendida por su condecoración en el Congreso, pero tildó de "burros" a los parlamentarios por usar su nombre legal en su diploma de reconocimiento.

