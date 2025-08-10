Familias de rehenes israelíes en Gaza convocan a protesta: En oposición a escalada militar en la franja

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La intención del gobierno de Israel de tomar toda la Franja de Gaza no ha sentado bien en todos los habitantes del país hebreo. Por tal motivo, las familias de los rehenes israelíes en territorio palestino, han convocado una protesta para el próximo domingo, mientras el Ejército prepara las acciones para intensificar la guerra.

Empresas se unirán a protesta

El objetivo de esta movilización, es de persuadir a las autoridades de esta nación de aumentar la escalada militar en Gaza. A ellas, se le les unió el Consejo 7 de octubre, que representa a las familias de los soldados caídos al comienzo del conflicto, que emitió un comunicado en X.

"Las familias de los secuestrados y las familias en duelo del Consejo 7 de Octubre, unan las armas y embárquense en un movimiento para cerrar el país el próximo 17 de agosto para ponerle fin a la guerra, y por el bien de rescatar a los soldados y a los secuestrados!", manifiesta la pronunciación.

משפחות חטופים ומשפחות שכולות ממועצת אוקטובר, משלבות זרועות ויוצאות למהלך להשבתת המדינה ביום הראשון הבא ( 17.8 ) למען סיום המלחמה, ולמען הצלת החיילים והחטופים!



אנו קוראים לכולכם להצטרף אלינו ולתמוך במאבק, הגיע הזמן להפסיק לשתוק ולהתחיל לפעול! pic.twitter.com/buyszshpLp — מועצת אוקטובר (@OctoberCouncil) August 10, 2025

Además, este comité anunció que varias empresas israelíes aceptar unirse a la protesta convocada. Del mismo modo, se espera que la respuesta de la ciudadanía sea masiva y que el día de la marcha se tomen las calles para lograr que Benjamin Netanyahu retroceda en su pretensión de tomar toda la franja.

El consejo sostendrá este lunes 11 de agosto, una reunión con Arnon Bar-David, presidente de Histadrut, el Sindicato de los Trabajadores más grandes de Israel. Hasta el momento, esta asociación no ha confirmado su participación y el plan es que también participen uniendo fuerzas.

Netanyahu planea tomar toda Gaza

Israel pretende ocupar toda la franja y eliminar a Hamas. Esa fue la afirmación que hizo el primer ministro Benjamin Netanyahu el lunes pasado. La estrategia es que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), aumenten su presencia en territorio palestino y logren la liberación de los rehenes que aún están en custodia del grupo armado.

Esta escalada, obligaría a miles de palestinos a huir de la zona e ir hacia el sur, en la frontera con Egipto. En esa locación, se levantarían campamentos para hospedarlos hasta que se cumpla con el plan. Netanyahu ha afirmado que no tiene intención de anexar Gaza, pero tampoco dejarlo en manos de quien amenace a su nación.

De esta forma, las familias de los retenidos por Hamas, piden a su gobierno a no aumentar las acciones bélicas. Esto por el riesgo al que los exponen por represalias que puedan tomar los captores contra los prisioneros.