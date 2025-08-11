¡Tensión en la triple frontera! Autoridades peruanas RETIRAN bandera de Colombia colocada en Santa Rosa

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Exitosa pudo conocer que autoridades peruanas retiraron la bandera colombiana que fue colocada en el distrito de Santa Rosa, en horas de la mañana de este lunes 11 de agosto; ello luego de la denuncia por parte de pobladores peruanos que, grabaron a las personas responsables de este hecho.

PNP llega hasta la zona para retirar bandera colombiana

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, hace tan solo minutos se levó a cabo el retiro de la bandera colombiana que fue colocada en territorio peruano, en el marco de las tensiones entre Colombia y Perú, por las declaraciones de Gustavo Petro.

En tal sentido, se conoció que hasta el lugar de los hechos en el distrito de Santa Rosa, ubicado en Loreto, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como el encargado de la Municipalidad de Santa Rosa, quienes se encargaron de los trabajos de retiro.

El acto fue captado en video, en donde se visualiza las coordinaciones realizadas entre las autoridades. Además, se observa la llegada de embarcaciones fluviales en donde se encontraban más efectivos policiales.

Cabe mencionar que, según los transportistas peruanos que denunciaron el hecho, los sujetos de presunta nacionalidad colombiana que colocaron la bandera de su país, los habrían amenazado al notar que estaban captando el acto en video.

Exalcalde de Santa Rosa hace llamado al Mindef

Momentos antes, el exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, indicó recibió la denuncia por parte del presidente de la Asociación de Transportistas de dicha localidad, quien primero se intentó comunicar con la Marina de Guerra del Perú; sin embargo no tuvo respuesta alguna.

Ante ello, hizo un llamado al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) se mantengan pendientes del patrullaje permanente en la zona fronteriza ante cualquier eventualidad.

"Hago un llamado al ministro que por favor, mande más personal, le dote de deslizadores al Ejército, a la Policía, tienen botes, tienen canoas, no pueden llegar rápido, han ido en botes particulares, a la Marina también que esté pendiente de nuestras riveras", enfatizó Yovera.

Yovera expresó su indignación ante la colocación de la bandera colombiana en territorio peruano. Según indicó, esto se habría realizado con la finalidad de generar "conflicto" entre ambos países. "Están tratando de generar un tipo de discordia", añadió.

De esta manera, las autoridades peruanas retiran bandera colombiana que fue colocada en el distrito de Santa Rosa, ello en medio de las tensiones entre ambos países por los límites fronterizos.