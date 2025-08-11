Chiclayo: Secretario del Papa León XIV entregó mitra papal y ofreció misa en la parroquia San José Obrero

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El padre Edgar Iván Rimaycuna, secretario del Papa León XIV, llegó a la ciudad de Chiclayo por unos días y ofició una misa en su parroquia de origen. Durante la celebración de esta, se hizo entrega indumentaria de cabeza usada por el sumo pontífice nacionalizado peruano.

Secretario del papa oficia misa

La noche del último domingo 10 de agosto, los fieles del distrito chiclayano de La Victoria, región Lambayeque, pudieron participar de la misa oficiada por el secretario del Papa León XIV en la parroquia San José Obrero.

Durante la ceremonia, Rimaycuna fue reconocido por la Municipalidad de La Victoria al ser parte de la parroquia chiclayana antes de partir a Roma. En ese sentido, se le otorgó la medalla de la ciudad de La Victoria, como una de las máximas distinciones que otorga un gobierno local. El alcalde del distrito, Edwin Vásquez, fue quien otorgó el reconocimiento junto al diploma que reconoce la entrega de esta en presencia de cientos de ciudadanos.

Sumado a ello, se preparó una presentación de una banda conformado por exalumnos del emblemático colegio nacional San José de Chiclayo, donde el padre Iván Rimaycuna cursó sus estudios básicos.

Durante la misa el secretario del Papa León XIV entregó a su parroquia una mitra papal, una destaca indumentaria que viene a ser un tocado ceremonial usado por el santo padre durante la ceremonia eucarística. Este tiene una forma alta y dos puntas que representar el antiguo y nuevo testamento. El tocado será exhibido en la parroquia San José Obreros y podrá ser visitado por fieles, turistas y ciudadanos.

Asimismo, el padre llevó los saludos del sumo pontífice. Según manifestó, el papa siempre tiene a su quería Diócesis de Chiclayo en sus oraciones.

¿Quién esa Edgar Rimaycuna?

Edgar Rimaycuna, con quien el sumo pontífice tiene una amistad desde el 2006, ingresó al Seminario Mayor Santo Toribio de Mogroveho en Chiclayo, donde conoció a Robert Prevost, quien se convirtió en su mentor y guía espiritual.

En 2017, Rimaycuna se trasladó a Roma para continuar su formación en el Pontificio Instituto Bíblico. En 2023 se reencontró con su mentor, dejó nuevamente Chiclayo para trabajar con el hoy Papa León XIV. Se sabe que en 2024 trabajó en la comunidad de Manesseno, Liguria y tras la asunción de su mentor, este lo llamó para convertirlo en su secretario personal.

De esta manera, el secretario personal, Edgar Iván Rimaycuna, volvió al Perú para oficiar una misa en su natal Chiclayo, para su parroquia de origen, además, entregó una mitra papal usada por el sumo pontífice durante la ceremonia eucarística.