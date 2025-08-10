Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Turquía: Reportan heridos y edificios derrumbados

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la tarde de este domingo 10 de agosto se produjo un fuerte movimiento sísmico en la región de Bigadiç, Turquía. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota, sobre el temblor suscitado en territorio euro-asiático.

Fuertes sismos remece Turquía

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el movimiento telúrico se localizó a 14 kilómetros al suroeste de Bigadiç, en la provincia de Balıkesir, con una una profundidad superficial de 10 km.

Reporte sísmico de Turquía.

De acuerdo con el Departamento de Emergencias del país, más de 10 edificios se derrumbaron en la zona de Sindirgi, por lo que, han comenzando con las labores de rescate de las personas atrapadas entre los escombros. Además, otras viviendas cercanas también han sufrido daños significativos.

Un sismo de magnitud 6,1 estremeció este domingo la provincia de Balikesir, en el noroeste de Turquía, causando el colapso de alrededor de una docena de edificios, informó un funcionario. Al menos dos personas quedaron atrapadas en los escombros de un edificio colapsado.



Quien se pronunció de inmediato en su cuenta de "X" (Twitter), fue el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien deseó una "pronta recuperación" a todos los ciudadanos afectados por el sismo ocurrido.

Asimismo, indicó, que todas las instituciones pertinentes se han movilizado y que están tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar a sus ciudadanos, las cuales vienen siendo seguidas por su administración.

Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.... — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 10, 2025

Simulacro Nacional de Sismo este 15 de agosto

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), comunicó que este viernes 15 de agosto se llevará a cabo a nivel nacional, el segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025, a partir de las las 3:00 p. m., con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y la población ante una situación real de emergencia o desastre.

Es importante destacar, que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú. A continuación, siga estas recomendaciones, en caso se produzca un sismo en su región:

Mantenga la calma .

. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro .

que hay donde te encuentras, busque un . No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Frente a estas circunstancias, también se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Tras el sismo ocurrido en Turquía, es importante tener siempre en cuenta estas recomendaciones, a fin de protegernos a nosotros mismos y también a quienes nos rodean en casa o en el trabajo.