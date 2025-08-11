Excanciller sobre colocación de bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es el tercer acto de provocación"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que este medio revelara que se colocaron banderas de Colombia en territorio peruano en la tripleta frontera, generando aún más tensión entre Perú y Colombia, en el marco de las declaraciones de Gustavo Petro sobre el distrito de Santa Rosa, las reacciones no se han hecho esperar.

En diálogo con Exitosa, el excanciller Javier González-Olaechea criticó la colocación de una bandera de Colombia en el distrito de Santa Rosa y señaló que este es la tercera "provocación" de los colombianos, en medio de las tensiones por la frontera.

"Este es el tercer acto de provocación después del post del presidente Petro, el primero fue la incursión en cielo peruano el día sábado de un avión de Colombia", señaló.

Incursión de avión colombiano a cielo peruano

El excanciller recordó la incursión de un avión del ejército colombiano en cielo peruano en medio de la crisis diplomática y calificó esta de "infantil".

"Además, una incursión muy infantil, (...) porque qué podían hacer, gastar la gasolina y regresar, no iban a iniciar un conflicto armado porque dos días antes los tres jefes militares de los tres países fronterizos de Brasil, Colombia y Perú se habían juntado par hablar de planes operativos de inteligencia", explicó.

Además, indicó que Gustavo Petro ha sido "repudiado" por las expresiones respecto al territorio fronterizo que ha brindado, pues no está siendo respaldado por falta de acuerdo.

"Sus propios cancilleres, el canciller Leiva dirigió una carta muy penosa hace ocho meses, advirtiéndole a Colombia de todas las inestabilidades, la mitomanía, las aficiones a las drogas además y otras prácticas poco dignas para un mandatario. Otra canciller, (...) soltó inmediatamente después del post, un video rechazando, ya que no había ningún problema tras los acuerdos firmados [con Perú]", dijo.

¿Cómo ocurrió la colocación de banderas colombiana?

Según la información obtenida por nuestro medio, los propios pobladores peruano a bordo de una embarcación fluvial dieron aviso de la colocación de la bandera colombiana en territorio peruano.

Inclusive en el video se observa a otra embarcación intentando retirarse rápidamente del lugar donde colocaron la bandera. Al apreciar ello, los pobladores de Santa Rosa interceptaron a los cuatro pasajeros a bordo e inmediatamente los cuestionaros sobre el hecho. Es en por este hecho que autoridades y exfuncionarios vienen expresando su opinión al respecto, en medio de la tensión entre Perú y Colombia.