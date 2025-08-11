Convocan a Patricia Benavides a sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La reciente restituida Patricia Benavides ha sido notificada por la Junta de Fiscales supremos para que este martes 12 de agosto participe en la sesión extraordinaria. La convocatoria fue emitida por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Patricia Benavides retorna a función

Con esta citación, se confirma la restitución de Benavides Vargas como fiscal suprema, en consecuencia de lo estipulado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de suspender la inhabilitación, ordenó su inmediata reincorporación.

El encuentro se desarrollará a las 9 de la mañana, en la sede del Ministerio Público, ubicado en la avenida Abancay, distrito de Cercado de Lima. Con ello, quedó sin efecto la negativa de Espinoza, quien buscaba por todos los medios legales impedir que Benavides regrese a la Fiscalía.

#EnVivo



Patricia Benavides es citada a la Junta de Fiscales Supremos para este martes



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/b3piSZ1pOw — Canal N (@canalN_) August 11, 2025

Trascendió que en la reunión se abordará la oficialización del retorno de Liz Patricia al cargo. El documento, firmado por Evelia Fátima Castro Avilés, secretaria de la Junta, indicó que la propia Espinoza Valenzuela solicitó la notificación de su colega.

Humberto Abanto denunciará constitucionalmente a Delia Espinoza

El abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, anunció que este lunes 11 de agosto presentará una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso por abuso de autoridad y prevaricato.

En entrevista en Canal N, el abogado penalista acusó a Espinoza de dar inicio a una persecución contra los defensores y el entorno más cercano a Patricia Benavides, motivada "por el resentimiento que tendría hacia ella".

"La señora Espinoza va a tener una denuncia constitucional mía por abuso de autoridad y por prevaricato porque está quebrando la regla", declaró.

Abanto recordó que la fiscal de la Nación admitió una demanda en su contra y Jorge del Castillo, sin que se determinara la existencia de un ilícito penal.

"No hay relato de ningún acto criminal, ha admitido a trámite una diligencia, una denuncia penal. Segundo, lo hace con el único propósito de acosar a la defensa, abuso de poder. Y le voy a poner una denuncia constitucional porque esto es, a su vez, un desvío de poder. Está usando el poder público para perjudicar a las personas que ella desea perjudicar", señaló.

Precisó que la denuncia que planea presentar no tiene relación con el proceso que se inició contra Espinoza por desacato a la Resolución N.°231-2025-JNJ de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordena la restitución de Patricia Benavides, pues la acusación ya fue formulada ante el Congreso.

De esta manera, se conoció que la Junta de Fiscales Supremos citó a la restituida Patricia Benavides, para que acuda a la próxima sesión extraordinaria, que se desarrollará en el Ministerio Público.