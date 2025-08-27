Hutíes atacaron principal aeropuerto de Israel: Misil hipersónico causó estragos, anunció su portavoz

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este miércoles 27 de agosto, los Hutíes, un grupo armado en Yemen, confirmó que atacaron el aeropuerto internacional Ben Gurion, de Tel Aviv, el más grande de Israel. El portavoz de esta agrupación, Yahya Saree, indicó que un misil hipersónico logró superar las barreras defensivas del país hebreo.

En respuesta a bombardeo

Según el comunicado de Saree, el lanzamiento del proyectil en horas de la madrugada, tuvo éxito, aunque sin confirmar si provocó bajas mortales o heridos. El representante de los Hutíes precisó que esta arma fue bautizada como Palestina 2, un misil de largo alcance entregado por Irán.

"La operación fue satisfactoria, alcanzando el objetivo gracias a Alá, y provocando que millones de las manadas de sionistas usurpadores huyeran a los refugios y la suspensión del tráfico aéreo", manifestó el portavoz hutí.

Yemen / Israel 🚨#Houthi military spokesman Yahya Saree claims the group launched a ballistic missile at Ben Gurion airpoort overnight in #telaviv. The missile was intercepted by the IDF with no damage or injuries reported. pic.twitter.com/WXp9TbJCED — Martin Kelly (@_MartinKelly_) August 27, 2025

Saree señaló que el disparo forma parte del respaldo que el grupo armado tiene con los palestinos, sobre todo con los de Gaza. Agrega que el mundo árabe tiene "la responsabilidad religiosa e histórica, además de humanitaria y moral de tomar acción contra la hambruna y acabar con el asedio en la franja".

Esta ofensiva se realizó tres días después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), atacaran el palacio presidencial de los Hutíes, en Saná, la capital de Yemen. Además de este objetivo, el bombardeo alcanzó centrales eléctricas y depósitos de suministro de combustible, afectando a los habitantes.

Israel dice que interceptó el misil

A través de sus redes sociales, las FDI confirmaron que varias alarmas resonaron en Tel Aviv tras el envió de un arma tierra aire a su territorio. Sin embargo, el ejército aseguró que el proyectil no consiguió impactar en la terminal aérea ni en otra parte de la ciudad costera.

"Las sirenas suenan en varias zonas de Israel tras el lanzamiento de proyectiles hutíes desde Yemen", manifiesta la publicación subida en X.

🚨Sirens sounding across several areas in Israel following Houthi projectile fire from Yemen pic.twitter.com/ovPGQgpKAN — Israel Defense Forces (@IDF) August 27, 2025

Días previos a la contraofensiva israelí en Saná, los Hutíes habían lanzado otro misil de similares características, pero sin conseguir su objetivo de causar daños materiales o físicos. La intensificación de estos ataques aéreos continúan desde Yemen, como una reacción a los constantes ataques de las FDI en Gaza.

De esta forma, los Hutíes confirmaron que lanzaron un misil hipersónico contra el aeropuerto internacional Ben Gurion, en Israel. Aunque su portavoz confirmó que el ataque logró su objetivo, la defensa israelí aseguró haberlo derribado sin que causara estragos.