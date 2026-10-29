¡Increíble hallazgo! Encuentran 50 huellas de dinosaurios de hace 65 millones de años en México

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un descubrimiento paleontológico ha despertado el interés de la comunidad científica en México. Al menos 50 huellas fosilizadas de dinosaurios fueron identificadas en el cauce de un arroyo de San Juan de los Plátanos, una comunidad ubicada en el municipio de Apatzingán, en el estado de Michoacán.

Según las primeras investigaciones, las pisadas tendrían aproximadamente 65 millones de años de antigüedad.

Huellas de dinosaurios revelan cómo era México hace millones de años

El hallazgo comenzó cuando los habitantes de la zona encontraron marcas que atribuyeron a animales gigantes y alertaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Tras recibir el aviso, el paleontólogo Raymundo Cervantes Barriga acudió al lugar para examinar las formaciones y realizar una primera identificación de los rastros.

Los especialistas determinaron preliminarmente que las marcas corresponden a diferentes grupos de dinosaurios, tanto carnívoros como herbívoros. Las pisadas miden entre 12 y 48 centímetros de longitud y alcanzan hasta 30 centímetros de ancho.

Hasta el momento, los investigadores han documentado las evidencias en una superficie de aproximadamente 40 metros cuadrados de roca sedimentaria, ubicada en el borde de un arroyo. Sin embargo, todavía quedan sectores por examinar, por lo que no se descarta que aparezcan más huellas durante las siguientes etapas del trabajo.

El investigador explicó que los animales habrían vivido durante el Cretácico tardío, cuando la región posiblemente contaba con cuerpos de agua a los que acudían para alimentarse. El análisis de estas marcas podría aportar información sobre el desplazamiento de los dinosaurios y las condiciones ambientales de aquella época.

¿Qué especies de dinosaurios habrían dejado sus pisadas?

De acuerdo con la evaluación preliminar del INAH, las huellas pertenecerían a tres grupos de dinosaurios. El primero corresponde a grandes terópodos carnívoros que pudieron alcanzar hasta cuatro metros de altura y cuyas pisadas presentan tres dedos. Por sus características, los especialistas consideran que podrían estar relacionados con los tiranosáuridos, grupo al que pertenece el conocido Tiranosaurio rex.

El segundo conjunto estaría vinculado con dinosaurios similares a los raptores, pertenecientes a la familia Dromaeosauridae. Estos animales habrían alcanzado hasta dos metros de altura y también dejaron marcas con tres dedos.

La tercera categoría corresponde a dinosaurios herbívoros del grupo Hadrosauridae, conocidos popularmente como dinosaurios de pico de pato. Estos ejemplares pudieron medir hasta cuatro metros de altura y sus huellas presentan extremos redondeados.

No obstante, los investigadores precisaron que estas identificaciones todavía deben someterse a estudios paleontológicos más detallados para establecer con mayor certeza las especies involucradas.

Las labores científicas incluyen el análisis de muestras de roca, la elaboración de registros fotográficos y la creación de moldes de las pisadas. Estas técnicas permitirán estudiar sus dimensiones, formas y distribución.

El descubrimiento de San Juan de los Plátanos constituye un importante aporte al conocimiento del pasado prehistórico de México. Además de ampliar el registro de huellas fósiles en Michoacán, la investigación podría revelar nuevos detalles sobre la convivencia y el desplazamiento de los dinosaurios que habitaron esta región hace millones de años.