María Corina Machado promete justicia a víctimas del chavismo y del régimen de Nicolás Maduro

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante una rueda de prensa tras su retorno a Venezuela, María Corina Machado se dirigió a las víctimas del chavismo y del régimen de Nicolás Maduro, y aseguró que habrá memoria, justicia y reparación en el país.

María Corina Machado envía un mensaje de esperanza y agradecimiento

La dirigente enfatizó que el proceso de transición debe incluir mecanismos efectivos de resarcimiento para los ciudadanos afectados por investigaciones judiciales y detenciones de carácter político, al tiempo que expresó su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y activistas que documentaron denuncias sobre vulneraciones a los derechos fundamentales.

"Quiero darle las gracias a los venezolanos a los que resistieron, a los que nunca perdieron la confianza y la esperanza aún en las horas más oscuras quiero darles las gracias a los presos políticos a los perseguidos, a sus familiares, a los defensores de derechos humanos", indicó.

Reconocimiento al apoyo internacional y proyecciones del proceso de transición

El pronunciamiento de la dirigencia abordó además el rol ejercido por los actores internacionales en la dinámica política reciente del país caribeño. En ese contexto, la vocera opositora remarcó la importancia de las medidas adoptadas por la administración estadounidense en el inicio del nuevo escenario político institucional.

"Quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de los Estados Unidos y al Secretario de Estado Marco Rubio porque gracias a su visión y a su coraje , su acción del 3 de enero se ha abierto esta compuerta a la libertad que va a permitir que Venezuela avance en una transición democrática y que consolidemos a nuestro país en el mayor aliado que Estados Unidos habrá tenido", señaló.

Las proyecciones diplomáticas compartidas durante la jornada señalan el establecimiento de mesas de trabajo bilaterales con gobiernos del hemisferio para asegurar respaldo financiero y logístico durante la fase de transición. Las medidas buscan restablecer las relaciones institucionales y la cooperación en materia de seguridad y comercio exterior.

El equipo político continuará con la agenda de reuniones en distintas regiones del país para presentar los ejes del plan institucional a los sectores empresariales, gremiales y sindicales. Las convocatorias públicas mantendrán el enfoque en la reestructuración del aparato estatal y el retorno de las libertades públicas.

En ese sentido, María Corina Machado reafirmó su compromiso con la ejecución de procesos de verdad y reparación, al tiempo que ratificó la búsqueda de alianzas internacionales para consolidar la transición democrática en Venezuela.