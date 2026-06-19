Martín Vizcarra arremete contra Germán Juárez Atoche: "Él está libre mientras cumplo prisión injusta"

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exmandatario Martín Vizcarra, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, lanzó duras críticas contra el fiscal Germán Juárez Atoche, acusándolo de manipular documentos durante las investigaciones. Estas declaraciones surgen tras la condena de 14 años que enfrenta por supuestos actos de corrupción.

Acusaciones y cuestionamientos judiciales

El expresidente sostiene que existió una persecución política durante el desarrollo de sus procesos judiciales. Según su publicación, el exjefe de Estado afirma que el magistrado buscó testimonios falsos de colaboradores eficaces para consolidar las acusaciones en su contra durante años.

"Fiscal Juárez Atoche falsificando documentos para ocultar sus delitos en la búsqueda de falsos testimonios de supuestos colaboradores eficaces", indicó el exmandatario.

Vizcarra enfatiza que su permanencia en prisión es injusta y señala directamente al exfiscal por supuestos actos ilícitos cometidos durante la investigación. El exgobernante insiste en que, si se revisan los expedientes, saldrán a la luz pruebas abundantes que demostrarían la inocencia del antiguo dignatario peruano.

Las acusaciones también apuntan a la forma en que se estructuraron los acuerdos de colaboración, los cuales fueron piezas clave para el Ministerio Público. Vizcarra argumenta que el exfiscal aprovechó su posición de poder para forzar declaraciones que favorecieran su tesis fiscal contra el investigado.

Vergonzoso, siguen saliendo más verdades!! Fiscal Juárez Atoche falsificando documentos para ocultar sus delitos en la búsqueda de falsos testimonios de supuestos colaboradores eficaces.

Sigan buscando, hay mucho más, solo en mi caso encontrarán muchas pruebas de sus delitos.... — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) June 19, 2026

Reconfiguración del Ministerio Público

La arremetida contra el magistrado ocurre meses después de que este dejara el Equipo Especial Lava Jato, tras permanecer ocho años liderando casos emblemáticos. Este cambio se produjo en medio de una reestructuración profunda impulsada por la gestión del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Tras la desactivación del mencionado equipo, las investigaciones fueron trasladadas a fiscalías especializadas para continuar los procesos pendientes. Este contexto de cambios administrativos ha sido aprovechado por la defensa de Vizcarra para cuestionar nuevamente la legitimidad de las investigaciones que terminaron en su sentencia.

La salida de Juárez Atoche de la fiscalía ha generado diversas reacciones dentro del ámbito legal peruano. Mientras algunos observadores señalan que es una renovación necesaria, otros sostienen que podría afectar el curso de los procesos contra exfuncionarios por delitos de corrupción a nivel nacional.

Hasta la fecha, el exfiscal Germán Juárez Atoche ha optado por mantener un silencio absoluto ante las graves imputaciones realizadas por el exmandatario. Asimismo, el Ministerio Público tampoco ha emitido un comunicado oficial aclarando los puntos denunciados por el recluso del penal de Barbadillo.

Los expertos sugieren que estas declaraciones forman parte de una estrategia de defensa para intentar revertir una sentencia confirmada por el Poder Judicial. Sin embargo, la situación legal de Vizcarra sigue firme tras la última resolución judicial dictada a finales del año pasado.