El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó que expulsará a EE. UU. de Medio Oriente

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó que las "fuerzas enemigas" de la República Islámica serán forzadas a abandonar el mar Arábigo, en el contexto del enfrentamiento que sostiene Teherán con Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz.

El líder supremo de Irán lanza advertencia a Estados Unidos

El pronunciamiento se emitió este lunes, 28 de septiembre, mediante un comunicado difundido con ocasión del aniversario del inicio de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) y el segundo aniversario del asesinato del líder de Hizbulá, Hasán Nasrala.

"Debido a los duros golpes que el enemigo ha sufrido a manos de nuestros valientes combatientes y de los guardianes del estrecho de Ormuz, no se atreven a avanzar más allá del mar Arábigo. Cada vez que se han arriesgado a hacerlo, han sido ellos mismos quienes han sufrido las consecuencias. Y no tardará mucho en que el mar Arábigo también se libere de su presencia", enfatizó.

Este mensaje llega días después de que la administración iraní ofreciera un plan de sete días para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.Dicha propuesta fue anunciada por el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araqchí, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En declaraciones a la prensa, Araqchi aseguró que contemplaba la reapertura del estratégico paso en el eventual caso se cumplían "ciertas condiciones" y la reapertura de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní una vez sellado el acuerdo. Ahora este día, tras el rechazo estadounidense a su plan, el ministro iraní ha afirmado que su país "está preparado para la diplomacia y para la guerra".

De otro lado, luego del deceso del exlíder supremo Alí Jameneí, en un bombaredeo perpetrado por EE.UU. e Israel, a finales de febrero, la Asamblea de Expertos de Irán designó a su hijo, Mojtaba Jameneí, como su sucesor. No obstante, desde entonces, nadie ha visto al nuevo dirigente iraní, cuyo paradero y estado físico son un misterio.

El estrecho de Ormuz como centro del conflicto

La disputa por el estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión internacional. El paso marítimo conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo y constituye una de las rutas fundamentales para las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

El tráfico comercial se ha reducido en el contexto de la actual crisis. Antes de la escalada bélica iniciada a fines de febrero, alrededor de 125 grandes buques comerciales cruzaban diariamente el estrecho. El 21 de septiembre, en cambio, los registros preliminares contabilizaron apenas dos embarcaciones de carga atravesando la zona.

En el marco de un conflicto de siete meses y tras el rechazo de Washington a una propuesta de paz, la máxima autoridad de Irán, Motjaba Jamenei, afirmó que las tropas estadounidenses sufren reveses defensivos en el estrecho de Ormuz y que serán forzadas a abandonar el mar Arábigo.