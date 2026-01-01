¡Feliz Año Nuevo!: Así recibió el mundo la llegada del 2026

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El 2025, un año marcado por conflictos sociales y políticos a nivel mundial, ha terminado y las celebraciones de Año Nuevo 2026 en múltiples países del mundo estuvieron marcadas por majestuosos espectáculos de luces y fuegos artificiales, siendo Australia uno de los primeros en festejar.

Primeros relojes en dar la bienvenida al 2026

El primer reloj en darle la bienvenida al 2026, año en que se celebrará la Copa Mundial de Fútbol FIFA, fue el de la República de Kiribati, específicamente en la isla de Kiritimati (Isla de Navidad). Según la BBC, un turista lo celebró "en una playa sin satélites ni señales de vida humana, en completa oscuridad".

Los primeros minutos del nuevo año se extendieron hasta Australia. En Sidney, cientos de miles de asistentes se congregaron en el famoso puerto para observar de cerca el show de nueve toneladas de pirotecnia, según DW, lanzados a partir de medianoche, no sin antes haber respetado un minuto de silencio por las víctimas del atentado sufrido en la ciudad.

Año Nuevo en el puerto de Sidney, Australia.

Posteriormente, en Asia, el gigantesco montaje de fuegos artificiales deleitaron a miles durante las celebraciones del nuevo año en la Marina Bay de Singapur. En Tailandia también se hizo lo propio en el río Chao Phraya de Bangkok.

En tanto, en Japón, millones de personas realizaron un ritual de purificación de los pecados haciendo sonar campanas en los templos budistas por exactamente 108 veces. La ceremonia fue transmitida por televisión y es uno de los actos más representativos en esta época.

En una de las urbes más grandes de la India, Bombay, la tradición de miles de indios para despedir el año es bañarse en las aguas del Océano Índico, mientras que en Nepal, el pueblo Gurung celebró el festival Tamu Lhosar.

Espectáculos majestuosos de fuegos artificiales

Después, en Europa, la emblemática torre del Big Ben hizo sonar sus campanadas para anunciar con emoción la llegada del nuevo año en Londres, capital de Inglaterra. El atractivo turístico también estuvo acompañado de un gran espectáculo de luces.

Pero París no se podía quedar atrás. Como ya es costumbre año tras año, miles de parisinos y turistas de distintas partes del mundo se abarrotaron alrededor del Arco del Triunfo y las calles aledañas para disfrutar de la puesta en escena de luces que proyectan en la infraestructura.

En España, miles de personas en Madrid festejaron la llegada del 2026 en la Puerta del Sol, mientras que Barcelona presentó también un espectáculo de pirotecnia y drones.

Impresionante show de drones en Busan, Corea del Sur.

La cúpula de cristal del edificio de Reichstag en Alemania no se quedó atrás y también gozó de amplios fuegos artificiales que adornaron la escena.