Tren embiste camión con pasajeros que intentó ganarle el paso: Reportan al menos nueve heridos en Saltillo

Tragedia a pocos días de celebrar Año Nuevo. Un camión urbano habría intentado ganarle el paso a un tren, generando un grave accidente ferroviario que dejó al menos nueve personas heridas. Las autoridades investigan el siniestro registrado en Saltillo.

Accidente ferroviario dejó nueve heridos

No solo en Perú, sino en otros países, las personas se encuentran emocionadas de poder darle la bienvenida al 2026; sin embargo, un nuevo siniestro ha generado gran conmoción. Pues bien, de acuerdo a los últimos reportes, un autobús de la Ruta 7A, con pasajeros a bordo, fue embestido por un tren al intentar ganarle el paso en la colonia Panteones, en el municipio de Saltillo, Coahuila.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el tren circulaba de sur a norte, en tanto el transporte urbano avanzaba de poniente a oriente. Al llegar al punto del cruce ferroviario, el chofer de la unidad intentó ganarle el paso a la locomotora, pero desafortunadamente no alcanzó y terminó siendo impactado.

Incluso, se detalló que los pasajeros, al observar la cercanía del tren, comenzaron a gritarle al chofer para que se detuviera, pero él ignoró la alerta y continuó con su marcha, lo que desencadenó el accidente, dejando un saldo preliminar de nueve personas lesionadas.

"Le gritamos que se detuviera y no lo hizo", expresó uno de los pasajeros de la ruta de la 7A que fue arrastrada por el tren.

Conductor del camión fue detenido

Hasta el lugar del incidente, llegaron miembros de la policía y bomberos para atender a los lesionados, quienes fueron trasladados por paramédicos de la Secretaría de Salud local a nosocomios cercanos para recibir atención médica.

Por su parte, elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo llegaron para brindar apoyo en labores de rescate y para delimitar la zona del accidente, en tanto que la policía realizó el peritaje e inició con las investigaciones para deslindar responsabilidades entre los implicados. Además, medios locales informaron que el conductor del bus de la ruta 7A fue detenido y deberá responder por las sanciones que la autoridad judicial determine.

Tragedia en Cusco tras choque de trenes

Lamentablemente, otra tragedia ocurrió ayer, martes 30 de diciembre y esta vez en Perú. Dos trenes, pertenecientes a las empresas Inca Rail y Peru Rail protagonizaron una fuerte colisión a la altura del kilómetro 82 en el sector de Qorihuayrachina lo cual habría dejado el saldo de una persona fallecida y un centenar de heridos.

Frente a este accidente registrado en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu, el Ministerio Público informó que hasta el lugar del siniestro llegó la fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez, de la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu, para iniciar con las diligencias urgentes e investigaciones del caso.

Es así que lamentablemente, previo al Año Nuevo, un accidente ocurrió en Saltillo, México: un tren embistió a un camión de pasajeros que habría intentado ganarle el paso, dejando un saldo preliminar de nueve heridos. El caso se encuentra bajo investigación.