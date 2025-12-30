Ladrones se llevan más de 30 millones de dólares de bóveda de un banco: Perforaron pared contigua

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 30 de diciembre se ha reportado un robo en un banco que le ha dejado pérdidas que superan los 30 millones de dólares. Ladrones habrían perforado una pared contigua para ingresar hasta la bóveda y vaciar miles de cajas de los clientes que contenían dinero y objetos de valor.

Varios sospechosos en la mira

La sucursal del banco Sparkasse, en el barrio Buer, en Gelsenkirchen, estado federado de Renania del Norte - Westfalia, Alemania fue el lugar donde ocurrió este hecho. El atraco ocurrió en la mañana del lunes, aprovechando que estaba cerrado por las fiesta de fin de año y se descubrió por las alarmas contraincendios del edificio.

De acuerdo a la policía local, los ladrones ingresaron al establecimiento a través de un gran agujero que perforaron en un inmueble aledaño. Cámaras de seguridad captaron a un grupo de sospechosos que se trasladaron en un automóvil marca Audi, modelo RS6 con placa de Hannover, ciudad ubicada en el norte alemán.

❗️🏦🇩🇪 - In a sophisticated heist over the Christmas holidays, unidentified thieves drilled a large hole from an adjacent underground parking garage into the vault of a Sparkasse savings bank branch in Gelsenkirchen, western Germany.



The burglars accessed the underground vault... pic.twitter.com/BAf87rAycr — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 30, 2025

Una vez adentro, los sujetos ingresaron hasta la cámara acorazada y rompieron más de 3 mil cofres donde los clientes guardaban dinero, oro, joyas y otros objetos de valor, algunos con valores que superaban los 40 mil dólares. Se estima que el 95 % de las cajas de seguridad fueron forzadas.

La policía alemana ha estimado las pérdidas en más de 30 millones de dólares, generando preocupación en los clientes y en la ciudadanía. Las autoridades han recolectado evidencias dejadas, como restos de herramientas, piezas de concreto y registros de videovigilancia, que servirán para reconstruir el recorrido de los perpetradores.

Clientes preocupados por sus pérdidas

Según el diario Bild, unas 200 personas que guardaban sus ahorros y pertenencias en el banco mencionado, se concentraron en los exteriores. Sus cajas están aseguradas por más de 10 mil dólares, no obstante, el contenido puede estar valorizado en un monto aún mayor, lo que sería una pérdida para los propietarios.

Un representante del Sparkasse de Gelserkichen identificado como Frank Krallmann, habló para el medio germano RTL sobre el robo y cómo afecta a los usuarios. "No podemos informar aún a nuestros clientes si su caja de seguridad está involucrada. Esto se debe a que actualmente solo la policía tiene acceso", sostuvo.

Una sucursal de un banco alemán en la ciudad de Gelsenkirchen fue asaltada por unos ladrones el último lunes. Los sujetos ingresaron por la pared contigua de un edificio el cual taladraron, llevándose de la bóveda un botín que supera los 30 millones de dólares, según la policía local.