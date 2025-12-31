María Corina Machado y Edmundo González indican que en el 2026 se consolidará la libertad en Venezuela

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Los principales líderes opositores al régimen de Nicolás Maduro indicaron que en el 2026 se consolidará la libertad para Venezuela. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia emitieron un mensaje de fin de año para sus connacionales el cual fue compartido a través de un video en la red social X.

En el video precisan que "Venezuela tiene un camino posible y democrático" y resaltan el apoyo de sus "genuinos aliados internacionales" para la "reconstrucción" de su país.

2026 se dará la "consolidación de la libertad"

A pocas horas de la celebración por Año Nuevo, María Corina Machado y Edmundo González aparecieron en un video donde indican que el año 2026 se dará la "consolidación de la libertad" en el país sudamericano.

En el video de 3 minutos 48 segundos de duración se observa que ambos líderes opositores brindan su mensaje desde sus respectivos espacios.

Desde su última aparición pública en Oslo, no se ha precisado el paradero de Machado, quien permaneció un año en la clandestinidad antes de esta aparición pública.

Por su parte, González Urrutia brindó su mensaje desde una oficina bajo el título de presidente electo de Venezuela. El líder opositor venezolano se encuentra exiliado en España desde 2024, tras la continuidad del régimen de Maduro.

"La decisión ya fue tomada por la gente y cuando una nación decide avanzar no hay marcha atrás por más duros o imprevistos que sean los obstáculos, avanzamos", precisa González durante su intervención.

En el mensaje dirigido a los venezolanos precisan que "Venezuela va a cambiar y lo va a hacer bien". Además, brindaron un mensaje de reconocimiento por los "logros enormes" que permiten que se esté "cerca de lo que siempre hemos soñado".

En ese sentido, hicieron un llamado a los venezolanos por ser "un momento que involucra a todos" tanto los que se quedaron al interior del país, los que han migrado, "a los que perdieron la esperanza y a los que nunca la soltaron".

6 países latinoamericanos expresaron preocupación por crisis en Venezuela

Seis países de la región latinoamericana suscribieron una declaración en la que instaban al régimen de Nicolás Maduro a restablecer el sistema democrático en Venezuela frente a la crisis migratoria y humanitaria en aumento dentro de dicho país.

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador sustentaron su pronunciamiento bajo los recientes reportes de organismos adjuntos a las Naciones Unidas que advierten la continua detención arbitraria y desapariciones forzadas de opositores a la dictadura chavista en territorio caribeños.

El año 2026 para el régimen de Nicolás Maduro podría ser uno en donde enfrente mayor complicaciones. Los principales líderes opositores, María Corina Machado y Edmundo González, emitieron un mensaje a sus connacionales anunciando que con el año venidero se consolidará la libertad en Venezuela.