Estados Unidos impone sanciones a empresas chinas por "operar en sectores petroleros" de Venezuela

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

A poco de acabar el 2025, Estados Unidos impuso sanciones económicas contra empresas chinas que operan en sectores petroleros de Venezuela. El gobierno estadounidense identificó cuatro embarcaciones asociadas como bienes bloqueados y serían parte de la "flota fantasma" venezolana y que siguen financiando al régimen de Nicolás Maduro.

Empresas tienen sede en China

La penalidad ha sido impuesta por el Departamento del Tesoro del país norteamericano, señalando que se bloqueará cuatro buques que han continuado trabajando con la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A, designada en 2019. Al respecto, habló el secretario Scott Bessent.

"El presidente Trump ha sido claro: No permitiremos que el régimen ilegítimo de Maduro se beneficie de la exportación de petróleo mientras inunda Estados Unidos con drogas letales. El Departamento del Tesoro continuará implementando la campaña de presión del presidente Trump contra el régimen de Maduro", manifestó el funcionario.

Nota de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre empresas chinas sancionadas.

De acuerdo a la nota de prensa difundida este miércoles 31 de diciembre. las empresas sancionadas son Aries Global, Corniola, Krape Myrtle y Winky International, todas con sede en China. Además, se incluyó en la penalidad a embarcaciones vinculadas a dichas compañías que son de Della y Valiant.

La justificación de los Estados Unidos se sustenta en que las firmas mencionadas "forman parte de la flota paralela que presta servicios a Venezuela" y continúan financiando el régimen, al cual designaron como organización terrorista extranjera. Esta medida alerta a quienes participan en el comercio petrolero con la nación sudamericana.

Implicancias de las sanciones

Según indica el documento, todos los bienes e intereses en bienes de la persona designada o bloqueada descrita anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Solo habrá exención por una licencia general o específica emitida por dicha agencia.

"El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva", señala el Departamento del Tesoro.

