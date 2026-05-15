Brian Rullan sufre por sus hijos tras separarse de Laura Spoya: "Es difícil dejarlos por un divorcio"

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La separación de Laura Spoya y Brian Rullan vuelve a dar de qué hablar, debido a que el empresario mexicano lanzó un contundente mensaje en el que expresa lo mucho que sufre por estar distanciado de sus hijos tras el inminente divorcio con la conductora de televisión. La ruptura de la pareja se dio hace aproximadamente un año y nunca aclararon los motivos.

Brian Rullan sufre por sus hijos tras divorcio

Laura y Brian se conocieron hace aproximadamente 10 años y rápidamente entablaron una relación sentimental. A los pocos años se casaron y, producto de su amor, tuvieron dos hijos. La ex Miss Perú se mudó a México para vivir con su familia. Incluso, durante la pandemia, permaneció allá y enfrentó la crisis sanitaria junto a su esposo e hijos.

Sin embargo, todo cambió cuando un huracán destruyó gran parte de los negocios de Rullan en Acapulco. Después de eso, Laura tomó la decisión de regresar al Perú para empezar a trabajar en redes sociales, televisión y streaming. No pasó mucho tiempo para que consiguiera contratos y se mudara completamente a Lima.

Los rumores de separación con el padre de sus hijos empezaron a circular y, al poco tiempo, ella confirmó que estaban en proceso de divorcio. Sin embargo, Brian siempre se mostró afectado por la separación y parecía tener intenciones de recuperar su matrimonio, pero Laura nunca dio su brazo a torcer y, por el contrario, habría iniciado un romance con un joven seis años menor que ella.

Hace unas horas, el empresario compartió un video en el que aparece jugando en la cama con sus hijos, pero lo que llamó la atención fue el conmovedor mensaje: "Lo mejor del mundo es compartir con tus hijos. Nadie te dice lo difícil que es dejarlos por un divorcio" , escribió Rullan junto a emojis de lágrimas, demostrando que está muy afectado por la distancia con sus hijos, ya que ahora solo puede verlos ocasionalmente.

Brian Rullan sufre por sus hijos tras divorcio de Laura Spoya

Laura Spoya no quiere oficializar a su 'chibolo'

A pesar de las múltiples ocasiones en que Laura ha sido captada con Sebastián, ninguno de los dos se ha atrevido a confirmar un vínculo romántico. No obstante, Laura finalmente rompió su silencio respecto a la diferencia de edad que tienen, afirmando que solo le lleva seis años, ya que él tiene 29 y ella 35.

"Todavía no es oficial. No estoy en la obligación de oficializar a alguien", dijo Laura en uno de los recientes episodios de su pódcast 'La Manada', tras sentirse presionada a confesar cuál es su situación amorosa actualmente.

Es así que, mientras Laura Spoya evita confirmar un romance con Sebastián y asegura que no está obligada a oficializar a nadie, Brian Rullan continúa mostrando públicamente lo afectado que se encuentra por el divorcio y, sobre todo, por la distancia que ahora mantiene con sus hijos tras el fin de su matrimonio.