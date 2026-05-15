Violencia en Haití: Al menos 78 muertos tras enfrentamientos entre pandillas criminales

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La violencia en Haití continúa fuera de control. Durante el último fin de semana, los enfrentamientos entre bandas criminales en las afueras de Puerto Príncipe dejaron al menos 78 muertos y 66 heridos, según informó la Oficina de las Naciones Unidas en Haití. La situación ha generado temor entre miles de familias que viven atrapadas en medio de los constantes ataques armados.

Haití en su hora más crítica

Según informa Andina, los combates se registraron principalmente en los municipios de Cité Soleil y Croix-des-Bouquets, dos de las zonas más golpeadas por la inseguridad. Entre las víctimas mortales figuran diez civiles, incluidas cinco mujeres. La violencia también obligó a miles de personas a abandonar sus viviendas en busca de refugio, mientras los disparos y ataques continúan sembrando el caos en distintos sectores.

Asimismo, se informó que la crisis humanitaria se agravó rápidamente luego de que un hospital y un centro de Médicos Sin Fronteras suspendieran sus actividades por falta de seguridad. Antes de evacuar a su personal, la organización informó que atendió a 40 heridos de bala en menos de doce horas. Varias familias permanecen atrapadas en los barrios afectados, sin poder salir debido a los constantes enfrentamientos armados.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la violencia en estas zonas no es reciente. Entre marzo y mayo, al menos 305 personas murieron y otras 277 resultaron heridas en Cité Soleil y Croix-des-Bouquets. Muchas de las víctimas eran residentes, entre ellos mujeres y menores de edad, lo que evidencia el fuerte impacto que la guerra entre pandillas tiene sobre la población civil.

🇭🇹 HAITI — At least 78 killed and 66 wounded in gang clashes in Cité Soleil and Croix-des-Bouquets since May 9, per BINUH; 10 civilians among dead, 5,300 displaced, MSF forced to evacuate facility. #Haiti #PortAuPrince pic.twitter.com/WAjt9lYsMU — Crisis Wire (@CrisisWireHQ) May 14, 2026

Mientras tanto, una nueva fuerza multinacional comenzó a desplegarse en Haití para intentar frenar el avance de las bandas criminales. Sin embargo, la misión todavía enfrenta limitaciones por la falta de recursos y personal. Hasta ahora, solo han llegado 400 soldados chadianos, mientras la población sigue viviendo bajo el miedo y la incertidumbre.

¿Por qué Haití está en guerra civil?

Haití atraviesa una grave crisis de violencia debido al crecimiento de las pandillas criminales, que desde hace varios años tomaron el control de barrios enteros en Puerto Príncipe y otras ciudades. La inestabilidad política, la pobreza extrema y la debilidad de las autoridades permitieron que estos grupos armados ganaran poder, controlando rutas, cobrando extorsiones y enfrentándose constantemente por el dominio territorial.

La situación empeoró tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, hecho que dejó al país sin estabilidad política ni seguridad. Desde entonces, miles de familias viven atrapadas entre tiroteos, secuestros y ataques armados. Mientras las bandas continúan expandiéndose, la población enfrenta miedo, desplazamientos y una crisis humanitaria que parece no tener un final cercano.