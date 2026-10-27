Tensión en la ONU: canciller cubano y embajador de EE.UU. protagonizan discusión en plena Asamblea General

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU celebrada este martes en Nueva York se crispó de manera repentina cuando el debate sobre el histórico embargo económico de Washington a La Habana derivó en un enfrentamiento directo entre ambas delegaciones.

El punto de quiebre ocurrió durante la intervención del embajador de Estados Unidos ante el organismo, Mike Waltz, quien arremetió con dureza contra el fallecido expresidente Fidel Castro y cuestionó el sistema político cubano, acusándolo de haber enviado a miles de homosexuales, cristianos y afrocubanos a campos de concentración.

Ante estas afirmaciones, la reacción de la comitiva cubana fue inmediata y ruidosa: comenzaron a golpear las mesas para interrumpir el discurso, mientras el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se dirigía a gritos hacia la tribuna desde donde hablaba el diplomático estadounidense.

#HCHInternacionales | El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, protagonizó un tenso enfrentamiento con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, durante una sesión de la Asamblea General el martes.



Rodríguez se acercó al podio y... pic.twitter.com/oMtJeekgr5 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) October 27, 2026

Llamadas al orden y descalificaciones mutuas

El nivel de confrontación obligó a la intervención del presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, quien lanzó una severa advertencia de suspender la sesión si los representantes no mantenían el decoro y el orden en el recinto.

Una vez que se le concedió la palabra para responder, el ministro de Exteriores cubano descalificó duramente a Waltz, acusándolo de "mentir descaradamente" y de mantener una "actitud indigna" que vulnera los principios del organismo internacional.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, encaró al embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, durante una sesión de la Asamblea General de la ONU sobre el bloqueo a Cuba. Rodríguez lo acusó de mentir y exigió que se le llamara al orden, lo que provocó la suspensión momentánea del... pic.twitter.com/NLOVJVZOqv — La Jornada (@lajornadaonline) October 27, 2026

Posteriormente, a través de su cuenta en la red social X, Rodríguez arreció sus críticas contra el diplomático norteamericano, señalando que su comportamiento estuvo marcado por la "prepotencia y soberbia" al olvidar que se encontraba en las Naciones Unidas y no en el Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU.

Asimismo, desestimó las acusaciones al calificarlas como parte de un "circo mediático" impulsado por Washington. Por su parte, Waltz defendió su postura ante los medios y los presentes, denunciando haber sido interrumpido de forma prepotente y reiterando las críticas sobre la falta de libertades y derechos humanos en la isla.

🚨 Tensión en la ONU obliga a suspender sesión



Bruno Rodríguez se levantó y se dirigió al podio mientras interrumpía al embajador estadounidense Mike Waltz.



"Esto no es su dictadura comunista. No puede silenciarme", respondió Waltz.



El presidente de la sesión tuvo que... pic.twitter.com/W6346a5JKy — Cubanet 🇨🇺 (@CubanetNoticias) October 27, 2026

El contexto de la resolución y las votaciones

Este tenso episodio se produce en pleno desarrollo del debate y votación del proyecto de resolución no vinculante que Cuba presenta anualmente desde 1992 para exigir el levantamiento del embargo estadounidense.

Con 193 Estados miembros convocados a pronunciarse sobre el documento, la atención internacional se mantiene puesta en el impacto político de estos roces y en la postura que adoptarán los diferentes gobiernos de la región frente a las tensiones hemisféricas.

El violento altercado protagonizado por Bruno Rodríguez y Mike Waltz en la sede de la ONU evidencia que el diferendo bilateral entre Washington y La Habana atraviesa uno de sus momentos de mayor crispación retórica y polarización diplomática en la arena internacional.