Donald Trump asegura que Venezuela le envió un millón de barriles de petróleo como "regalo" para EE.UU.

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su nación recibirá un millón de barriles de petróleo procedentes de Venezuela. Como se sabe, este envío responde a la cooperación con Caracas establecido luego del derrocamiento de Nicolás Maduro durante el pasado mes de enero.

Cabe mencionar que Trump realizó este anuncio mientras se trasladaba hacia el estado de Texas para encabezar un mitin previo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre. En esa línea, aseguró que el ingreso del petróleo venezolano al mercado norteamericano reducirá el costo de la gasolina, encarecida por la guerra en Irán.

🇺🇸🇻🇪 | Trump: "Nos apoderamos de Venezuela con gran éxito.



Me enviaron un millón de barriles de petróleo como regalo." pic.twitter.com/OmcXovG9Kq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 27, 2026

Donald Trump y Marco Rubio recibirán el millón de barriles

El jefe de Estado se pronunció sobre la llegada del hidrocarburo mientras su agrupación política se mantiene por detrás en las encuestas de intención de voto frente al incremento en los precios de los combustibles.

"Tomamos Venezuela con gran éxito, y me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo. Y yo se lo doy a Estados Unidos", dijo Donald Trump.

Posteriormente, a través de su red Truth Social, el gobernante precisó que este martes ofrecerá su evento de campaña en el municipio texano de Corpus Christi, lugar al que se prevé la llegada del hidrocarburo. Ante ello, el diario The New York Post informó que tanto Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, acudirán al evento.

EE. UU. accederá a una quinta parte de las reservas de crudo

Tras la captura de Nicolás Maduro, el Gobierno en Washington retomó los vínculos con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Como se sabe, en agosto se dio a conocer un convenio energético que faculta a Estados Unidos a disponer de una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela.

Ante ello, el Departamento de Estado comunicó el lunes su apoyo a un proyecto destinado a modificar el sistema electoral y judicial de Venezuela antes de finalizar el año. . No obstante, dicho pacto ha generado cuestionamientos de sectores que señalan que Donald Trump antepone el control del recurso energético sobre el retorno a la democracia en el país sudamericano.

Según este esquema, Delcy Rodríguez tendría que declarar la vacancia de la Presidencia para habilitar un periodo constitucional de seis meses con el fin de realizar las elecciones, en los cuales se llevarían a cabo previsiblemente en 2027.