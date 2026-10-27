Poder Judicial condena a policías que cobraban coimas a intervenidos para alterar informes y evitar multas

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste consiguió que el Poder Judicial dicte sentencias condenatorias mediante el proceso de terminación anticipada contra tres agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y un ciudadano.

Las investigaciones, lideradas por la fiscal provincial María del Rosario Angles Pérez y ejecutadas por la fiscal adjunta provincial Sandra Janeth Iparraguirre Salcedo, permitieron que los procesados reconocieran su responsabilidad en los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho activo, conforme detalló el Ministerio Público.

Suboficial exigió S/ 2000 para modificar atestado

Los fallos judiciales recaen sobre tres episodios específicos de extorsión y recepción de coimas en unidades de tránsito y comisarías. El primero de los casos fue una modificación de informe en accidente fatal, donde el ST3 PNP Jesús Jorge fue condenado a 5 años de pena privativa de la libertad suspendida, 4 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y S/ 4000 de reparación civil.

En su condición de instructor de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima Norte, exigió S/ 2 000 a un conductor para modificar el atestado y evitar papeletas tras un siniestro fatal en la Panamericana Norte. Fue capturado en flagrancia tras recibir un primer pago de S/300 en billetes fotocopiados y tratados con reactivo fluorescente.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Poder Judicial sentenció a 5 años de pena suspendida a tres agentes policiales y un ciudadano por los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho activo. Los casos son por modificar un informe policial para evitar papeletas de tránsito y... pic.twitter.com/pnF5JuRx2s — Exitosa Noticias (@exitosape) October 27, 2026

Recibió S/ 1000 para modificar acta de intervención por drogas

El segundo caso, una alteración de acta en la Depincri Ventanilla, recayó sobre el S2 PNP Fernando Oberti, quien recibió una sentencia de 5 años de pena suspendida, 5 años de inhabilitación y S/ 5000 de reparación civil, luego de aceptar S/ 1000 del padre de un detenido a cambio de adulterar el acta de intervención para consignar que droga hallada en su poder habría estado en el suelo.

Por este mismo caso, el ciudadano que entregó el dinero fue sentenciado como coautor a 3 años y 4 meses de pena suspendida y S/2000 de reparación civil.

Intervención policial.

Otro pidió S/ 200 a motociclista para evitar multas

Finalmente, el tercer caso, una extorsión digital a motociclista, fue adjudicada al SO3 PNP Félix Purilla, condenado a 5 años de pena suspendida, 4 años y 2 meses de inhabilitación y S/ 4000 de reparación civil.

En este caso, el agente intervino a un motociclista en la Panamericana Norte y, bajo la amenaza de imponerle múltiples multas por cruzar la luz roja y tener el SOAT vencido, le exigió S/ 200, monto que fue transferido mediante una billetera digital a la cuenta de un tercero facilitada por el propio efectivo.

Las sentencias obtenidas mediante terminación anticipada reafirman la labor fiscal en la lucha frontal contra la corrupción en las instituciones del Estado, sancionando conductas que erosionan la confianza ciudadana y vulneran la correcta administración de justicia en el país.