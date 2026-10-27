Donald Trump concederá visa a Flávio Bolsonaro y su familia para que ingresen a Estados Unidos

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El gobierno de Donald Trump concederá visa a Flávio Bolsonaro y a toda su familia para que puedan ingresar a los Estados Unidos, según un portavoz de la Casa Blanca que le dio la información al medio ABC. La confirmación se da tras su salida de Brasil por el pedido judicial de que entregue sus pasaportes por una investigación en curso.

Para facilitar su ingreso a Estados Unidos

De acuerdo con el corresponsal de este medio David Alandete, la misma Casa Blanca confirmó el expendio de visado al excandidato presidencial del Partido Liberal brasileño y a sus familiares. Así lo publicó en sus redes sociales mencionando que esto lo aseveró un portavoz del gobierno estadounidense.

"La declaración supone una confirmación expresa de que Washington ha facilitado la entrada del hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y de sus familiares. No precisa cuándo han entrado, qué tipo de visados recibirán ni cuánto tiempo podrán permanecer en el país", publicó Alandete.

La Casa Blanca confirma a ABC que Estados Unidos concederá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá entrar en territorio estadounidense. «El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y ha autorizado su entrada en Estados Unidos», asegura un portavoz oficial de la Casa Blanca. La declaración supone una confirmación expresa de que Washington ha facilitado la entrada del hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y de sus familiares. No precisa cuándo han entrado, qué tipo de visados recibirán ni cuánto tiempo podrán permanecer en el país. La confirmación llega después de que el Tribunal Supremo brasileño ordenara a Bolsonaro entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales. El plazo expiró este martes sin que cumpliera la orden. — David Alandete (@alandete) October 27, 2026

Esto ocurre luego de que el Tribunal Supremo de Brasil ordenara que Flávio Bolsonaro entregara todos sus pasaportes en el marco de una investigación de lavado de activos en su contra. El plazo límite expiró este martes sin que el senador acate la orden.

Flávio Bolsonaro escapó de Brasil

Luego de su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva el último domingo, el excandidato denunció ayer lunes que la Policía Federal de Brasil le exigió entregar su documento cuando acudió a visitar a su padre Jair Bolsonaro, quien cumple con una prisión domiciliaria por su fallido golpe de Estado en 2022.

Pese a que aseguró que se defendería de las acusaciones en su contra y que no huiría de la justicia de su país, este martes medios brasileños informaron de que el senador dejó su territorio. Así lo informó el exsubsecretario de Turismo de México, Simón Levy, señalando que Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump habría ayudado en su salida.

El permiso del gobierno estadounidense le permitirá transitar libremente, a pesar de que la Policía Federal brasileña canceló sus documentos de viaje, tanto el ordinario como el diplomático. La orden la dictó el juez Alexandre de Moraes, quien también estuvo a cargo del caso de su padre.

Tras esta disposición de Donald Trump, el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro podrá ingresar a Estados Unidos luego de que se le concediera visa a él y a toda su familia.