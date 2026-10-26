Brasil: Flávio Bolsonaro asegura que le pidieron entregar su pasaporte tras perder elecciones

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El excandidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro, aseguró que la Policía Federal de su país le exigió entregar su pasaporte luego de que perdiera la segunda vuelta ante Luiz Inácio Lula da Silva. Según explicó, ante sospechas de que pudiera huir de las investigaciones por tres presuntos delitos.

Policías llegaron a la casa de su padre

A través de un video publicado en sus redes sociales, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro narró cómo ocurrió este hecho, señalando que efectivos policiales llegaron hasta la casa de su padre y desde la calle le indicaron que debía entregar su documento y que tenía prohibido dejar su territorio.

"Hoy por la mañana fui a visitar a mi padre. Como se sabe, él esta con arresto domiciliario. Y cuando estaba saliendo, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta y en medio de la calle me notificaron que debía entregar mis pasaportes y que también tengo prohibido salir del país", sostuvo.

🚨URGENTE - Flávio Bolsonaro diz que foi intimado por Alexandre de Moraes para entregar seus passaportes https://t.co/l8olh76gng — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) October 26, 2026

De acuerdo con el excandidato a la presidencia brasileña, esta medida fue dispuesta por Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo que lideró las investigaciones en contra de su padre Jair por el intento de golpe de Estado en 2022 tras perder los comicios ante el mismo Lula da Silva.

"La decisión de Alexandre de Moraes se basó en unas declaraciones de Eduardo (su hermano) del 23 de octubre, según las cuales yo debería abandonar el país si perdía las elecciones. Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme mi pasaporte? ¿Eso es justicia?" cuestionó el mayor de los hijos de los Bolsonaro.

Se defenderá de esta disposición

En su video indica que esta decisión se tomó luego de conocerse el triunfo en las elecciones del actual jefe de Estado y cuestiona que lo mismo hubiera ocurrido si resultaba vencedor. Aseguró que se defenderá de lo que considera un intento por amedrentarlo y silenciarlo.

"Es una señal que nuestra democracia ha fracasado. Fue una decisión tomada en función del resultado electoral, una cuestión política, no puede ser así. Nunca pensé en irme del país. Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme, pero nadie va a callarme", sentenció.

Tras caer derrotado en las elecciones por la segunda vuelta presidencial en Brasil, el candidato Flávio Bolsonaro acusó que la Policía Federal de su país le exigió entregar su pasaporte ante un posible intento de fuga, lo que considera una aberración, que nunca intentó huir y que se defenderá de las acusaciones en su contra.