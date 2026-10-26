Chile: fenómeno atmosférico en genera un tornado con vientos de hasta 218 km/h en la región de O'Higgins

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una columna de aire en rotación se registró durante la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026 en la comuna de Requínoa, ubicada en la región de O'Higgins, en el país vecino de Chile. El evento meteorológico también fue avistado desde sectores de Rengo cerca de viviendas, árboles y carreteras locales.

Cabe mencionar que la Red Geocientífica de Chile (RedGeoChile) difundió grabaciones realizadas por los ciudadanos desde distintos puntos de la zona. En los registros de video se observa el avance de un tornado de polvo y escombros desde las nubes hacia la superficie, en medio de las tormentas que se presentan en el centro y sur chileno.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un inusual tornado se registra desde la tarde de hoy, lunes 27 de octubre, en la comuna de Requínoa, región O'Higgins. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Oficial de Chile, el evento ha sido clasificado preliminarmente como EF2. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j October 26, 2026

Dirección Meteorológica de Chile clasifica al tornado en categoría EF2

A través de sus canales oficiales, la entidad técnica del país sureño emitió el reporte sobre las características del evento ocurrido en la comuna de Requínoa. En esa línea, el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC Chile) precisó los detalles técnicos iniciales en su cuenta oficial MeteoChile.

"La Dirección Meteorológica de Chile ha clasificado preliminarmente como EF2 el tornado que afectó hoy, 26 de octubre, alrededor de las 17:30 horas, a la comuna de Requinoa, en la Región de O'Higgins. Esta clasificación es preliminar y será sometida a un análisis más exhaustivo por parte de especialistas de #MeteoChile, quienes evaluarán los antecedentes disponibles para confirmar o, si corresponde, ajustar la categoría asignada a este fenómeno", dijo la Dirección Meteorológica de Chile.

Según la tabla técnica difundida por la Dirección Meteorológica de Chile, esta categoría menciona que techos de casas sólidas fueron arrancados, cimientos de casas que se pueden mover, vehículos pesados completamente destruidos, autos elevados del suelo, árboles grandes partidos o arrancados y pequeños objetos convertidos en proyectiles.

URGENTE 🌪️ Más registros del tornado EF-2 que afectó la localidad de Requinoa, región de O'Higgins.



©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. pic.twitter.com/Rj6c2sYdIU — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026

Aviso por tormentas eléctricas

El evento se produjo durante una jornada de 'inestabilidad atmosférica' que motivó a la Dirección Meteorológica de Chile a actualizar, a las 16:23 horas, un aviso por tormentas eléctricas . Este reporte advierte la probabilidad de caída de granizo y ráfagas de viento durante la tarde y noche del lunes en O'Higgins, Maule, Ñuble, y otras zonas del centro del país vecino.

Ante ello, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) coordina las acciones de vigilancia junto con las autoridades locales chilenas. Asimismo, la institución recomendó a la población buscar refugio en construcciones resistentes, alejarse de las ventanas.