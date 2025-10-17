Marcha nacional: Doce jóvenes que participaron en protesta permanecen detenidos en el Rímac

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La gran marcha nacional realizada el pasado miércoles 15 de octubre dejó decenas de manifestantes detenidos por agentes de la PNP. Varios de ellos denuncian que fueron retenidos a pesar de no haber cometido ningún acto violento y sin tener prueba alguna en su contra.

Por ejemplo, en la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el Rímac, se encuentran 12 jóvenes tras haber participado en esta masiva movilización. Uno de ellos es Diego, un joven de solo 18 años, estudiante de psicología de la Universidad Católica cuyo único delito fue haber alzado su voz contra el actual gobierno.

Joven sigue detenido pese a no haber cometido delito alguno

Exitosa conversó con el padre de este detenido quien aseguró que la PNP no cuenta con ningún medio probatorio suficiente para mantener retenido a su hijo por lo que exigen que sea inmediatamente liberado.

"No hay ningún medio probatorio se ha dado hasta el momento, tanto es así que la denuncia que inicialmente era por un motivo, la policía ha ido cambiando para tratar de buscar un medio probatorio que hasta el momento no lo encuentra y por eso exigimos su pronta libertad porque es inocente", indicó.

En esa misma línea, el papá afirmó que el policía que supuestamente resultó herido a manos de su hijo, cuenta con anteriores denuncias en la misma Fiscalía por abuso de autoridad.

"El señor Román Vílchez Guevara tiene antecedentes por abuso de autoridad y eso desvirtúa lo que está pasando con mi hijo porque él tiene un rasguño en la mano y aduce que mi hijo lo provocó y mi hijo no cometió ningún acto de violencia. Él ejerció su derecho a la libre protesta pacíficamente en todo todo momento", añadió.

La madre también señaló que no han dejado que vea a su hijo en estas últimas 48 horas y aprovechó nuestras cámaras para pedirle al ministro del Interior que este joven pueda ver la luz del día en las próximas horas.

Abogada asegura que PNP cambió delitos

Siguiendo con este caso, la abogada de Diego indicó que la policía ha variado los delitos por los que investiga a su cliente asegurando que estos no cuentan con las pruebas suficientes para continuar con el caso. Por ello, de acuerdo a ley, este joven saldría de esta dependencia policial en las próximas horas.

"Se le está imputando el delito de disturbios y violencia a la autoridad. Este segundo delito fue cambiado ya que en primera instancia querían denunciar por desobediencia a la autoridad. En ambos, no tienen ningún elemento de convicción así que hoy debería salir nuestro patrocinado", finalizó.

De esta manera, 12 jóvenes detenidos en la marcha del 15 de octubre permanecen en la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú pese a no haber cometido ningún delito.