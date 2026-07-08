La ONU anuncia petición millonaria de emergencia para asistir Venezuela tras los terremotos

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de una visita de un representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, se dio a conocer las necesidades de requiere atender la nación venezolana luego de los devastadores terremotos. En ese sentido, la suma de gran cantidad tiene como finalidad cubrir carencias a más de 1.3 millones de damnificados por seis meses.

ONU anuncia cifra que se destinaría para ayudar a los afectados

El anuncio fue realizado por Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, durante una declaración oficial desde Caracas.

Por medio de su visita a Venezuela para evaluar la respuesta al desastre causado por los terremotos, el representante anunció el llamamiento de emergencia para recaudar 296 millones de dólares destinados a asistir a 1,3 millones de personas durante los próximos seis meses.

Teniendo en cuenta ello, la ONU recordó que, actualmente 5.5 millones de personas requieren asistencia humanitaria en el país extranjero y que el plan completo demanda 632 millones de dólares para garantizar ayuda vital.

Caraballeda, La Guaira, one of the areas hardest hit by Venezuela's earthquakes.



So many lives destroyed in two minutes of terror. 13 days on, mothers gather here, holding on to the hope that their children might somehow still be alive. pic.twitter.com/qFp92VEYtX — Tom Fletcher (@UNReliefChief) July 7, 2026

Dentro de la suma se toma en consideración necesidades socioeconómicas para millones de personas que lo perdieron todo luego del doble terremoto que azotó Venezuela el pasado miércoles 24 de junio de este año.

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó en una breve declaración.

Gracias a la Presidenta Encargada @delcyrodriguezv por nuestra conversación constructiva sobre cómo ampliar la respuesta humanitaria frente a los devastadores terremotos.



Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. pic.twitter.com/V4H9Jeo6Sx — Tom Fletcher (@UNReliefChief) July 8, 2026

En ese sentido, el representante internacional también se reunió con Delcy Rodríguez para conversar aspectos urgentes ante los desastres ocurridos en el país y ver la manera de actuar en favor de la población.

"Gracias a la Presidenta Encargada Delcy Rodriguez por nuestra conversación constructiva sobre cómo ampliar la respuesta humanitaria frente a los devastadores terremotos. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela", enfatizó en sus redes sociales.

Cifra de fallecidos y heridos luego de los terremotos

Hasta este 7 de julio, se reportaron 3,685 personas fallecidas y 16,740 heridos, según el balance oficial de Caracas que asegura además que se rescataron 6,462 personas, mientras que las personas sin hogar aumentaron a 17,907,53 más respecto al día anterior.

Finalmente, con este balance emitido por el representante de la ONU se puede medir el impacto de los daños en el país luego de los desastres naturales suscitados y la urgencia en recaudar la petición millonaria.