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Michael Hoyos en su presentación con Sporting Cristal: "Feliz de llegar al más grande del Perú"

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Michael Hoyos, delantero argentino de 34 años que llega libre tras rescindir su vínculo con Newell's Old Boys.

Michael Hoyos es nuevo delantero de Sporting Cristal
Michael Hoyos es nuevo delantero de Sporting Cristal Difusión

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/07/2026

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El mercado de fichajes sigue moviéndose en el fútbol peruano y Sporting Cristal dio uno de los golpes más importantes al confirmar la contratación de Michael Hoyos. El delantero argentino, de 34 años, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto celeste tras finalizar su vínculo con Newell's Old Boys y llegará al Rímac con contrato vigente hasta diciembre de 2027.

"Feliz de estar acá juntamente, con todo el equipo, de llegar a Perú, a Sporting Cristal, el equipo más grande de Perú", indicó.

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Michael Hoyos

La directiva rimense considera que la llegada de Hoyos fortalecerá una zona del campo que necesitaba mayor peso ofensivo de cara al Torneo Clausura. Su experiencia en clubes de Argentina, Ecuador y otros países de Sudamérica convierte al atacante en una pieza que puede aportar liderazgo y variantes en el último tercio del campo.

Durante su presentación, el futbolista manifestó su entusiasmo por vestir la camiseta celeste y aseguró que afronta este desafío con la responsabilidad de responder a las expectativas del club y de la hinchada. 

Asimismo, aclaró las declaraciones que en el pasado generaron controversia cuando fue relacionado con otro equipo peruano, dejando en claro que hoy su compromiso es exclusivamente con Sporting Cristal.

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¿Qué puede aportar Michael Hoyos al equipo?

Hoyos destaca por su capacidad para jugar como delantero centro o extremo, además de su movilidad y experiencia en distintos sistemas tácticos. Estas características le ofrecen al comando técnico más alternativas para afrontar una segunda parte de la temporada en la que Cristal buscará recuperar protagonismo en la Liga 1.

El atacante también sobresale por su juego aéreo, su remate de media distancia y su capacidad para asociarse con los mediocampistas ofensivos, aspectos que podrían potenciar el rendimiento colectivo del conjunto rimense durante el Clausura.

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Un fichaje que también reordena el plantel

La llegada de Michael Hoyos no solo representa un refuerzo de jerarquía, sino que también provoca movimientos dentro del plantel. Diversos reportes señalan que su incorporación facilitará la salida del brasileño Felipe Vizeu, liberando un cupo de extranjero para la planificación deportiva del club.

Con esta contratación, Sporting Cristal busca elevar el nivel competitivo de su ataque y reforzar un plantel que aspira a pelear el campeonato hasta el final. La experiencia de Hoyos y su recorrido internacional generan expectativas entre los hinchas, quienes esperan que sus goles sean determinantes en la búsqueda de los objetivos trazados para la segunda mitad de la temporada.

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