Comisión Permanente agenda segunda votación del proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Permanente del Congreso de la República abordará este jueves 09 de julio el proyecto de ley -en segunda votación- que propone incorporar los delitos de lesa humanidad en el Código Penal.

De acuerdo con la agenda establecida por el grupo de trabajo que preside Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), la sesión empezará a las 09:00 a. m., teniendo en carpeta 107 dictámenes, cuatro proyectos de ley, dos aclaraciones, 14 proyectos pendientes de segunda votación, 29 informes de calificación de denuncia constitucional, tres denuncia procedentes, una denuncia procedente de un extremo, tres informes finales, cinco declaraciones de caducidad y una reconsideración.

Agenda de la Comisión Permanente.

¿Qué propone el proyecto de ley?

Como se recuerda, la propuesta legislativa tiene como autor al parlamentario Fernando Rospigliosi y el pasado 23 de junio fue aprobada en primera votación con 63 votos a favor, 31 en contra y 15 abstenciones.

De acuerdo con texto, se reconoce delito de lesa humanidad al ataque generalizado o sistemático de toda persona contra una determinada población civil y con dolo y conocimiento de dicha acción ilícita, mediante conductas como, homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada y tortura.

En ese sentido, conceptualiza el término "ataque generalizado" a aquella "línea de conducta de comisión múltiple, masiva, frecuente y a mayor escala realizada contra un gran número de personas identificadas por temas de origen, de raza, de religión, de cultura o de otro tipo".

Del mismo modo, define como "ataque sistemático", a la conducta planificada, mediante una logística previa, para perpetrar el delito, "de conformidad con una política de gobierno, plan estratégico, plan táctico, plan de operaciones, orden de operaciones, disposición de comando u otra orden recibida, en el caso del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, o de conformidad a una organización de grupos armados para cometer ese ataque".

Quien cometa ambas comisiones de lesa humanidad, previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Internacional de Justicia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 30 años hasta la cadena perpetua. No obstante, en caso de que el acto delictivo no configure en los requisitos mencionados, será considerado como delito común y, por lo tanto, se le aplicarán las sanciones previstas en la normativa respectiva del Código Penal.

De ratificarse en segunda votación el dictamen, será aplicable de "forma inmediata" a los casos en trámite donde se haya "utilizado o propuesto" la aplicación de los delitos de lesa humanidad; o, en los procesos en los que aún con condena, sean objeto de revisión, nulidad u otro recurso o garantía que permita su aplicación constitucional de acuerdo a las definiciones expuestas en la presente norma.

¿En qué puede legislar la Comisión Permanente?

Según el artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario, legislando sobre los siguientes asuntos:

Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Cabe precisar que, la Comisión no puede legislar en materia de reformas constitucionales, ni en la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, y la Ley de Prepuesto.

De esta manera, la Comisión Permanente abordará el proyecto de ley en mención, el cual ha recibido críticas por parte de organizaciones encargadas de velar por los derechos humanos.