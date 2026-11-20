20/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La misión salvadoreña desplegada en Haití sufrió dos nuevas bajas en medio de un escenario dominado por las pandillas y las operaciones militares. Dos soldados murieron y otros dos resultaron heridos tras la detonación de material explosivo dentro de uno de los campamentos donde permanecen las fuerzas enviadas por El Salvador.

Fuerza Armada extiende lamentó la pérdida

La Fuerza Armada salvadoreña informó que el incidente ocurrió este viernes 20 de noviembre, cuando los cuatro efectivos manipulaban explosivos. Dos fallecieron en el lugar, mientras los sobrevivientes fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica especializada por lesiones de distinta consideración.

Mediante un comunicado, la institución expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de los militares. "Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento", indicó, sin precisar aún públicamente detalles sobre el caso todavía en desarrollo.

EN DESARROLLO: Lamentamos informar que cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos. Dos perdieron la vida y los otros dos resultaron heridos. Estos últimos están recibiendo atención médica. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. — FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) November 20, 2026

Investigan las causas de la detonación

Hasta el momento no se han difundido los nombres, rangos ni edades de las víctimas. Tampoco se ha precisado en qué campamento sucedió la emergencia o qué circunstancias provocaron la activación del material durante las labores de manipulación.

El accidente ocurre mientras las tropas salvadoreñas participan en operaciones dentro de un territorio donde las organizaciones criminales controlan zonas estratégicas, imponen extorsiones y atacan infraestructuras y fuerzas de seguridad. La misión internacional busca recuperar esos espacios y reforzar la presencia del Estado haitiano.

¿Por qué hay soldados salvadoreños en Haití?

La presencia inicial de El Salvador forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, misión internacional respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El contingente salvadoreño incluía pilotos y técnicos dedicados principalmente al transporte aéreo y las evacuaciones médicas.

El despliegue aumentó después de la desaparición de cuatro aerotécnicos el 18 de octubre. Los militares viajaban en un vehículo blindado por Santo, en Croix-des-Bouquets, cuando fueron atacados con disparos y explosivos. Lograron abandonar la unidad incendiada, pero desde entonces se desconoce oficialmente su paradero.

🇭🇹🇸🇻 Haití anunció que formalizó un "acuerdo de cooperación" con El Salvador, el mismo día en que miles de haitianos mostraron su apoyo en las calles de Puerto Príncipe a los soldados enviados por el presidente Nayib Bukele para enfrentarse a las bandas armadas en la capital. pic.twitter.com/s9I5IZKewo — Telemundo (@TelemundoUY) November 18, 2026

En respuesta, el Gobierno de Nayib Bukele envió refuerzos para localizarlos. Las autoridades salvadoreñas sostienen que las tropas se retirarán cuando recuperen a los cuatro especialistas, mientras las operaciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno haitiano, el cual ha defendido la presencia de los soldados y agradecido el apoyo ante las bandas armadas.

Las nuevas muertes agravan el costo humano de una misión que continúa buscando a sus desaparecidos mientras enfrenta los riesgos de operar en uno de los escenarios más violentos del Caribe.