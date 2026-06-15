Hijo de popular actriz sobrevive a caída tras accidente en juego inflable durante celebración infantil

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La reconocida personalidad televisiva Jess Wright vivió un momento de extrema tensión cuando su hijo Presley sufrió un accidente aparatoso en una fiesta. El pequeño fue lanzado desde un inflable, cayendo violentamente al suelo desde una altura considerable, lo que provocó pánico entre los presentes.

El hecho ocurrió el sábado durante una celebración. La madre relató que el menor salió proyectado por los aires de forma inesperada. Los asistentes, alarmados por el sonido del impacto, reaccionaron de inmediato para asistir al pequeño mientras esperaban la ayuda profesional necesaria para trasladarlo.

Detalles del suceso y atención médica

Según Jess Wright, el incidente ocurrió el sábado cuando el menor fue catapultado desde el juego. La caída fue impactante para todos los testigos, obligando a un traslado inmediato a un centro médico para evaluar posibles lesiones internas tras el fuerte impacto contra el suelo.

"Presley fue catapultado desde un castillo inflable, desde unos tres metros de altura, volando por el aire y aterrizando boca abajo en el suelo. Aquel sonido silenció toda la fiesta y me perseguirá, estoy segura", detalló la actriz.

Publicación de la madre.

Tras una revisión exhaustiva, los especialistas descartaron daños mayores, limitando el diagnóstico a moretones y dolor corporal. La madre explicó que la rápida respuesta médica y los analgésicos permitieron que el niño fuera dado de alta pocas horas después del percance registrado en el lugar.

La estabilidad del menor fue confirmada por el equipo de urgencias tras una serie de pruebas de rutina. La madre permaneció junto a su hijo durante todo el proceso, vigilando de cerca su estado físico y anímico para asegurar que no existieran complicaciones posteriores ocultas.

El pequeño sufrió un accidente.

Reflexiones sobre la seguridad infantil

La artista destacó la importancia de evaluar los entornos donde se instalan estos juegos, especialmente sobre superficies rígidas como la madera. Wright enfatizó que estas experiencias deben servir como un recordatorio para extremar precauciones y garantizar que las áreas de recreación sean seguras para niños.

"Fue un accidente fortuito que no se pudo evitar, pero tendré más cuidado en el futuro si el castillo inflable está sobre un suelo de madera en lugar de colchonetas o, supongo, césped", sostuvo.

La recuperación del menor ha sido notable, logrando retomar sus actividades habituales poco tiempo después del suceso. Jess Wright manifestó su alivio y gratitud por el estado de salud de su hijo, quien se encuentra actualmente bajo los cuidados necesarios en el entorno familiar.

Es fundamental supervisar siempre el montaje de estructuras recreativas para prevenir eventos similares. Los padres suelen confiar en la seguridad de estos servicios, pero la lección aprendida es mantener una vigilancia constante para evitar que pequeños accidentes se conviertan en tragedias de salud pública infantil.