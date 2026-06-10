Ministerio Público da por concluido el cargo de fiscal de José Domingo Pérez tras no ser ratificado por la JNJ

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público oficializó dio por concluida la designación de José Domingo Pérez como fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, tras no lograr la ratificación en el cargo por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

A través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 1642-2026-MP-FN emitida este miércoles 10 de junio en el Diario Oficial El Peruano, el titular de la institución, Tomás Gálvez Villegas, oficializó la salida del ahora exintegrante del desaparecido 'Equipo Especial Lava Jato'.

Procedimiento a seguir tras oficializarse su salida de la Fiscalía

De acuerdo con el dispositivo emitido por el Ministerio Público, la destitución de José Domingo Pérez se ha hecho efectiva sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite.

En esa misma línea, la resolución señala que el abogado cuenta hasta el 14 de mayo del 2026 con un total de 16 denuncias, 81 quejas y una queja-denuncia, de las cuales 84 se encuentran concluidas, una de ellas con imposición de sanción de suspensión y 14 en trámite, según la base de datos de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

El documento refrendado por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, señala también que Domingo Pérez deberá efectuar la correspondiente entrega de cargo, según el procedimiento interno del Ministerio Público.

Lo dispuesto será remitido a la Junta Nacional de Justicia, la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y demás unidades orgánicas del Ministerio Público.

Vale recordar que, su salida da luego de que la JNJ ratificara por segunda vez su no ratificación como fiscal, al considerar que no cumplía con la "convicción positiva necesaria" para permanecer en el cargo.

Incursión en la política por Juntos por el Perú

La destitución de José Domingo Pérez se da en un contexto donde el jurista asumió la defensa legal del expresidente Pedro Castillo Terrones, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado.

Asimismo, a finales de abril último, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, anunció la incorporación del abogado a su equipo técnico, en el marco de la segunda vuelta electoral.

El propio exfiscal no descartó asumir el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para liderar una reforma en este aparato, si es que el candidato de la izquierda logra imponerse a Keiko Fujimori Higuchi, su principal investigada en el caso 'Cócteles'.

En medio de los cuestionamientos recibidos por enrolarse en el ámbito político en pleno proceso electoral, dependerá de José Domingo Pérez si recurre al Poder Judicial en su intento de regresar a la Fiscalía.