Incendio en escuela primaria dejó al menos 10 heridos: Investigan el origen del fuego

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El incendio en una escuela primaria dejó al menos 10 heridos, entre ellos ocho estudiantemes menores de edad y dos profesores. Las autoridades investigan las causas que dieron origen al siniestro.

Emergencia en escuela primaria por incendio: Reporte preliminar

De acuerdo a los últimos reportes, más de 300 personas, entre ellos estudiantes y docentes, se encontraban realizando su jornada habitual en la escuela primaria Takinogawa No. 3, hasta que de pronto, fueron alertados de una emergencia: un incendio en el aula de música en el cuarto piso, según precisaron las primeras diligencias de las autoridades.

El Departamento de Bomberos llegaron hasta la escuela primaria que acoge a 340 alumnos, ubicada en el barrio de Kita, en Tokio. El equipo logró evacuar a los alumnos y profesores afectadas por la inhalación del humo que se pudo visualizar a larga distancia y que salían por las ventanas del aula donde se habría originado el incendio.

Decenas de camiones de bomberos se desplegaron en la zona para tratar de mitigar el fuego y evitar que se expanda a viviendas aledañas. Según informaron las autoridades, todas las demás personas que se encontraban dentro del edificio cuando se declaró el incendio habían evacuado por su cuenta a un parque cercano y no se dejó a nadie dentro.

Incendio dejó varios heridos: Bomberos controlaron el fuego

Lamentablemente, de acuerdo a EFE, el incendio en la escuela primaria de Tokio dejó un saldo preliminar de al menos diez heridos, entre ellos dos profesores y ocho estudiantes menores de edad. Los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Un niño de 11 años declaró a la agencia de noticias Kyodo que escuchó gritos de "¡Corran!" durante su clase de inglés. Añadió que, aunque estaba asustado, repitió la orden de su profesor de mantener la calma, por lo cual, el reporte de lesionados no es de gran magnitud a pesar de las intensas llamas que salían por la ventana del aula el último viernes 19 de junio.

Investigan las causas del incendio en escuela de Tokio

Las autoridades vienen realizando las diligencias e investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer el caso y las causas exactas que dieron origen al incendio en una de las aulas de la escuela primaria de Tokio.

Es así como una nueva emergencia se registró a nivel internacional. Esta vez, un incendio en la escuela primaria Takinogawa 3 del barrio de Kita, en Tokio, dejó una decena de heridos, entre ellos menores de edad.