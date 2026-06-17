Universidad suspende sus clases luego de que jaguar apareciera en sus aulas

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presencia de un jaguar macho adulto al interior de la sede Amazonía de la Universidad Nacional provocó la suspensión total de clases este 16 de junio. Estudiantes y docentes desalojaron el campus ante el inusual avistamiento del depredador, el cual lucía notablemente agotado y desorientado.

La seguridad estudiantil fue la prioridad desde el momento en que se detectó al ejemplar cerca de los salones. El personal administrativo activó los protocolos de emergencia, logrando que todas las personas abandonaran el área sin incidentes mientras se solicitaba apoyo externo urgente.

Rescate del ejemplar y medidas sanitarias

Las autoridades de Corpoamazonía acudieron al lugar tras recibir reportes de la comunidad sobre el animal. El felino presentaba una infección cutánea y signos de debilidad extrema, lo que facilitó su captura controlada por parte de los especialistas en fauna silvestre de la región.

El traslado del animal se realizó bajo estrictas condiciones de seguridad para evitar estresarlo aún más. El ejemplar fue llevado a una clínica especializada donde recibió evaluaciones médicas inmediatas, determinándose que su condición requería una intervención prolongada para recuperar su peso y salud.

#Regiones I La aparición de un jaguar al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, en Leticia, obligó a la activación de un protocolo de seguridad que mantiene restringido el ingreso de personas al campus.



Organismos de socorro y profesionales... pic.twitter.com/I6PQtlLIBE — Radio Nacional CO (@RadNalCo) June 16, 2026

Tras el procedimiento de contención, el jaguar fue trasladado a un centro de recuperación especializado. Allí, los veterinarios iniciaron protocolos de tratamiento para tratar sus heridas, garantizando que el ejemplar reciba los cuidados necesarios antes de evaluar su futura liberación en su entorno natural.

Análisis del fenómeno y medidas preventivas

La aparición del animal en la zona urbana de Leticia generó múltiples interrogantes sobre las causas del acercamiento. Especialistas analizan si la deforestación o la búsqueda de alimento desplazaron al felino desde las profundidades de la selva hasta el centro educativo.

La pérdida de hábitat es una preocupación latente que afecta a la fauna regional, obligando a los animales a acercarse a asentamientos humanos. Este caso específico sirve como un llamado de atención urgente sobre la necesidad de preservar las zonas selváticas protegidas circundantes.

🇨🇴Un jaguar juvenil apareció en la Universidad Nacional Sede Amazonía, en Leticia, #Colombia, por lo que fue rescatado con protocolos, trasladado y liberado en zona protegida.



Un encuentro que alerta sobre la pérdida de hábitat y la urgencia de proteger la selva. 🐆🌳 #Jaguar... pic.twitter.com/c0wu6psF8L — GlobaLAT (@globaLATvideo) June 17, 2026

Las autoridades ambientales mantienen un monitoreo constante en los alrededores del campus para prevenir nuevos avistamientos. La seguridad de los estudiantes es la prioridad actual, por lo que las actividades seguirán restringidas hasta que se confirme que no existen otros animales peligrosos en el área.

La comunidad ha mostrado preocupación, pero también un profundo respeto por la vida silvestre. La Universidad Nacional trabaja en coordinación con expertos para implementar protocolos que protejan tanto a la comunidad académica como a la rica biodiversidad que rodea este importante centro de estudios superior.