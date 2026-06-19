Lujoso hotel sufre feroz incendio que obligó a evacuar a cientos de huéspedes y empleados

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un voraz incendio afectó este viernes las instalaciones del conocido hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, ubicado en Bayahibe, República Dominicana. El siniestro obligó a una evacuación masiva de cientos de turistas y personal, generando momentos de extrema tensión ante el rápido avance del fuego.

Gestión de la emergencia y seguridad

El fuego se propagó rápidamente debido a los materiales inflamables de los techos de cana en los bungalows. Las autoridades locales activaron de inmediato los protocolos de emergencia para salvaguardar a los veraneantes, quienes fueron trasladados hacia la zona de arena frente al mar caribeño.

Como medida de estricta seguridad preventiva, se decidió retirar a los huéspedes de hoteles vecinos ante el temor de que las brasas fueran esparcidas por el viento. Esta acción coordinada buscó garantizar que ninguna persona resultara afectada por el humo o materiales incandescentes presentes.

Bayahíbe, La Altagracia.- Un incendio se produjo este viernes en una de las áreas del hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, lo que generó la evacuación preventiva de huéspedes y empleados del complejo turístico.



De acuerdo con reportes preliminares e imágenes difundidas en... pic.twitter.com/ZPXzE6FkRG — debate.do (@midebate) June 19, 2026

Las unidades de los cuerpos de bomberos de Bayahibe y localidades aledañas trabajaron intensamente para contener el perímetro. Según fuentes oficiales, el objetivo principal fue evitar que las llamas alcanzaran las habitaciones principales y las extensas áreas boscosas que rodean al complejo turístico afectado totalmente.

El despliegue operativo incluyó el uso de camiones cisterna adicionales para controlar el suministro de agua. El personal de seguridad hotelera colaboró estrechamente con los equipos de respuesta rápida, asegurando que los caminos de acceso permanecieran despejados para el ingreso continuo de los vehículos especializados.

#Internacionales | Un gran incendio consume las instalaciones del Viva Dominicus Beach by Wyndham, un popular resort todo incluido situado en la costa de Bayahíbe (La Romana). Empleados y huéspedes fueron evacuados. #PanamaEnDirecto @ARCA_Media pic.twitter.com/filODwg3KR — Panamá En Directo (@panamaendirecto) June 19, 2026

Evaluación de daños y asistencia

A pesar de la espectacularidad del suceso y los momentos de caos inicial, los reportes indican que no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad. Los servicios médicos atendieron únicamente a personas con cuadros menores de crisis nerviosa causados por el impacto del peligro vivido.

Los equipos de respuesta sanitaria instalaron puestos de socorro temporales en la playa para evaluar a los afectados. Según el personal médico, la rápida atención evitó complicaciones mayores tras la inhalación de humo, priorizando la estabilidad emocional de todos los visitantes durante la evacuación general.

BREAKING:Massive Fire Engulfs Wyndham Viva Dominicus Beach Resort in Dominican Republic - Guests Flee to Beach, Casualties Unknown pic.twitter.com/M5JXsM1s1m — TaraBull (@TaraBull) June 19, 2026

Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar el origen oficial del siniestro. La gerencia del establecimiento, trabajando junto a los peritos de seguros, evalúa los daños materiales en la infraestructura mientras se gestiona el plan de reubicación para todos los viajeros afectados actualmente.

El Ministerio de Turismo garantizó el bienestar y retorno seguro de los turistas tras el incendio en hotel Viva Dominicus Bayahibe. Las tareas de enfriamiento continúan para asegurar el área, mientras se espera un comunicado oficial detallando los pasos a seguir muy próximamente.