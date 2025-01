Incendio Forestal en Estados Unidos: La desgarradora reacción de un periodista al ver su casa en cenizas

Estados Unidos vive un momento sumamente crítico debido al incendio forestal que azotó el sur de California. Si bien diversas imágenes han dado la vuelta al mundo, la desgarradora reacción de un periodista al ver como la casa donde creció quedó reducida a cenizas, es lo que finalmente llamó la atención del público.

Lo sucedido en EE.UU. dejó a más de uno bastante conmocionado, sobre todo por las pérdidas materiales y significativas que se han registrado. Desde personas con vidas comunes y corrientes hasta estrellas de Hollywood se han visto afectadas por el incendio forestal que arrasó con todo el sur de California.

Tal es el caso del periodista de la NBC News, Jacob Soboroff, quien llegó hasta un conocido sector en Los Ángeles y se topó con la cruda realidad de ver la casa donde creció reducida a cenizas.

"No voy a fingir que no soy un ser humano sin mis propios pensamientos y sentimientos (...) Sería casi un favor ocultar las emociones sobre lo que he visto", dijo el hombre de prensa al describir la tragedia durante una entrevista.