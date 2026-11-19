19/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de un gel usado para ecografías tras detectar contaminación microbiológica en cinco lotes, en Argentina. ¿Cuál es la marca?

¿Qué marca de gel para ecografías fue retirada del mercado?

La autoridad sanitaria de Argentina ordenó retirar del mercado un gel utilizado durante estudios ecográficos, luego de detectar contaminación microbiológica en cinco lotes. La medida fue dada a conocer a través de la Disposición 7368/2026, publicada en el Boletín Oficial el miércoles 18 de noviembre.

De acuerdo al reporte de la ANMAT, la investigación que se inició a partir de una notificación del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, identificó bacterias en cinco lotes del Gel Neutro de la marca SANICOL, elaborado por la empresa Alcofrac S.A., situación que motivó una prohibición a nivel nacional para evitar posibles riesgos sanitarios.

La prohibición de la comercialización de ese gel comprende todas sus presentaciones, contenidos netos, fechas de vencimiento y lotes que fueron identificados como L290N, L295N, L351N, L346N y L284N.

Prohíben uso de Gel Neutro de la marca Sanicol.

¿Qué bacterias se encontraron en el gel para ecografías?

Los análisis microbiológicos presentados por la empresa en Argentina confirmaron que cinco lotes superaban los límites permitidos de microorganismos aerobios mesófilos totales. Además, se identificaron bacterias del complejo Burkholderia cepacia.

Asimismo, durante una inspección al establecimiento elaborador de dicho producto, se detectaron incumplimientos en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control, relacionados con la falta de registros, los controles de calidad y el circuito de agua desmineralizada.

También se detectó una irregularidad en el etiquetado: el producto estaba registrado como cosmético para humectar y lubricar pieles sanas, pero algunos envases incluían la leyenda "Gel apto para ultrasonido", que lo presentaba como un insumo para prácticas médicas.

Ese uso no estaba autorizado en su registro sanitario, por lo que se resolvió prohibir el producto en todas sus presentaciones y ordenar que las unidades que todavía estuvieran en circulación fueran retiradas del mercado.

¿Qué deben hacer los centros de salud que tengan el gel prohibido?

La suspensión de ese gel para ecografías se mantendrá hasta que la compañía pueda demostrar que cumple con las exigencias sanitarias y las condiciones de fabricación correspondientes.

La noticia en Argentina ha generado revuelo a nivel internacional, ya que podría ser un producto que pudo ser llevado a otros países donde el uso de este insumo es habitual en hospitales, clínicas y centros de diagnóstico. Por eso, es importante que los establecimientos verifiquen la procedencia, calidad y condiciones sanitarias de los productos que emplean.

De esa manera, la ANMAT prohibió el uso y la comercialización del Gel Neutro de la marca Sanicol que se utilizaba para realizar ecografías, luego de detectar contaminación microbiológica en distintas partidas, en Argentina.