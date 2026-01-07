Nueva York: Rapero Tekashi 6ix9ine se emociona por ingresar a la misma prisión que Nicolás Maduro

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, ingresó este martes al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn para cumplir una condena de 90 días de prisión. La medida responde a la violación sistemática de los términos de su libertad condicional, beneficio que había obtenido tras colaborar previamente con la justicia estadounidense.

Una llegada mediática

Fiel a su estilo provocador, Tekashi arribó en una camioneta de lujo acompañado por el influencer Adin Ross, quien transmitió en vivo los últimos momentos de libertad del artista. Ante miles de seguidores conectados, el rapero se despidió con un mensaje breve en redes sociales: "Muchas gracias, chicos. Nos vemos en 3 meses".

Antes de cruzar las puertas del penal, Tekashi publicó un video que rápidamente se volvió viral. En tono sarcástico, mencionó que podría coincidir con el expresidente venezolano Nicolás Maduro, extraditado recientemente a Estados Unidos y recluido en el mismo centro de detención.

"Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes. A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel", ironizó.

Otros internos de alto perfil

El MDC de Brooklyn alberga actualmente a figuras mediáticas y criminales de alto perfil, como Luigi Mangione, acusado del asesinato del director de UnitedHealthcare. La presencia de estos internos refuerza la percepción de que el penal se ha convertido en un espacio donde confluyen casos de gran resonancia pública.

La condena actual es el último capítulo de un largo historial de problemas legales. En 2018, Tekashi fue arrestado por vínculos con la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods y enfrentaba hasta 47 años de prisión.

Su decisión de testificar contra antiguos socios redujo significativamente la pena en 2019. Sin embargo, sus constantes incumplimientos de las normativas de supervisión judicial han agotado la paciencia de la corte, obligándolo a retornar tras las rejas.

El ingreso de Tekashi 6ix9ine al MDC de Brooklyn combina el espectáculo mediático con la seriedad de un proceso judicial. Su referencia a Nicolás Maduro añade un matiz curioso en medio de la crisis política internacional, mientras el rapero enfrenta nuevamente el reto de cumplir una condena que, aunque breve, pone de relieve su relación conflictiva con la justicia.