Minneapolis: Mujer muere en tiroteo durante operativo migratorio y Trump se pronuncia

Una mujer de 37 años murió tras un tiroteo que involucró a agentes de inmigración en Minneapolis, durante un operativo migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que la víctima intentó embestir con su vehículo a un agente de ICE, quien disparó en 'defensa propia'.

Sin embargo, un video difundido en redes sociales muestra otra secuencia. La mujer, en una camioneta roja, bloqueaba la vía. Un primer auto la rodea para continuar, y luego llega una camioneta gris con dos agentes policiales.

El oficial conductor baja y, de manera prepotente, intenta abrir la puerta del vehículo, gritando: "Get out of the f*cking car". Al no lograrlo, la mujer retrocede y luego avanza para salir de la escena.

Otro agente, ya presente momentos antes, se coloca frente a la camioneta y ordena detenerse. Al avanzar y casi atropellarlo, este ejecuta tres disparos, causando la muerte de la mujer. El vehículo terminó chocando contra un poste y otros autos cercanos. Testigos estallaron en furia, llamando "criminales" a los oficiales y exigiendo que "se larguen de su vecindario".

Trump se pronuncia

El presidente Donald Trump reaccionó al incidente calificándolo como "horrible", pero guardando defensa en el accionar de los agentes, considerándolo como un acto de defensa propia.

"La mujer que conducía el auto actuó de manera desordenada, obstruyendo y resistiendo, y luego embistió violentamente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia", escribió.

Trump defendió la actuación del agente y responsabilizó a la "izquierda radical" de generar violencia contra las fuerzas de seguridad del país.

"Necesitamos apoyar y proteger a nuestros oficiales de seguridad de este movimiento radical de violencia y odio".

Donald Trump reacciona al tiroteo de Minneapolis.

Reacción local

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó la versión oficial de defensa propia y calificó la actuación del agente como "un uso imprudente del poder que resultó en la muerte de una persona". "Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas", afirmó.

El incidente ocurre mientras representantes estatales de Minnesota testifican en una audiencia del Congreso sobre presunto fraude y mal uso de fondos federales en programas sociales. En paralelo, más de 2.000 agentes federales han llegado a Minneapolis para intensificar operativos migratorios, lo que ha generado tensión en comunidades de inmigrantes y refugiados.

El caso refleja la polarización política y social en torno a estos operativos. Mientras Trump defiende la actuación de ICE y responsabiliza a la "izquierda radical", autoridades locales y vecinos cuestionan la versión oficial y exigen justicia. El caso se convierte en un símbolo de la desconfianza hacia las fuerzas federales en un contexto de creciente tensión en la ciudad.