¡A estar alertas!

Nuevo sismo sacude HOY Perú: AQUÍ la magnitud y el epicentro del ÚLTIMO temblor sentido este jueves

El IGP reportó un nuevo movimiento telúrico en la mañana de este jueves 8 de enero. Conoce todos los detalles de este sismo que remeció Perú, como dónde fue el epicentro y la magnitud.

Temblor en Perú este jueves.
Temblor en Perú este jueves. (Difusión)

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/01/2026

Un nuevo movimiento telúrico se registró durante la mañana de este jueves, 8 de enero, en Perú. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del temblor, de acuerdo al último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Perú, hoy, jueves 8 de enero

¡Perú no deja de temblar! Pues bien, como se sabe, una actividad sísmica se produjo durante esta madrugada a 71 km al norte de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, con una magnitud de 5.6 y profundidad de 106 kilómetros. Sin embargo, en menos de 9 horas, un nuevo sismo sorprendió al país este jueves. 

Como se recuerda, Perú se encuentra ubicado en el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país. Es así que, de acuerdo, al más reciente reporte del Centro Sismológico Nacional del IGP, se reportó que el nuevo movimiento telúrico tuvo lugar en Loreto.

La entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional indicó que este último temblor, alrededor de las 9:13 a.m. de hoy, tuvo una magnitud de 4.0, a 55 kilómetros al norte de Yurimaguas, Alto Amazonas, y con una profundidad de 127 kilómetros. 

¿Cuál fue el epicentro del sismo en Loreto?

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una latitud de -5.41 y longitud de -76.21. Por su parte, a través del boletín informativo sísmico nacional N.º 19-2026, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI, reveló que el epicentro de este último temblor en la mañana de este jueves fue en Jeberos, Alto Amazonas - Loreto.

Epicentro del sismo en Loreto este jueves, 8 de enero.
Epicentro del sismo en Loreto este jueves, 8 de enero.

Noticia en desarrollo...


 

