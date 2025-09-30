Fiscalía inició investigación preliminar contra hombre que lanzó frases racistas a una mujer en Trujillo

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, la Fiscalía abrió investigación preliminar contra el funcionario público de la Sunat que propinó frases racistas en contra de una usuaria en la ciudad de Trujillo. Como se conoce, el racismo está considerado como un delito en el Código Penal y está penado con hasta tres años de privación de la libertad.

Fiscalía inició investigación preliminar

El último caso de racismo registrado en una tienda de abarrotes en Trujillo no pasó desapercibido y podría tener consecuencias para el agraviante. Esta tarde, la Fiscalía inició investigación preliminar en contra de Jorge Luis Silva Cabrera, el trabajador de la Sunat que lanzó frases racistas en contra de una mujer.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 24 de setiembre cuando Silva, que se encontraba en la caja del establecimiento, fue rozado levemente por una usuaria del minimarket.

El pequeño incidente fue tomado por el funcionario como una grave ofensa por lo que recriminó a la usuaria. Ante ello, la mujer pidió disculpas y comentó que no había sido su intención incomodar al hombre. Mas esta disculpa habría enfurecido más a Silva Cabrera por lo que lanzó las frases racistas contra la mujer.

Ante ello, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de La Libertad tomó el caso con la indagación de la fiscal provincial Milagros Vera Mendoza y su adjunto Alexsander Vega López.

El caso fue compartido a través de redes sociales causando la indignación y rechazo de la población peruana, tras volverse viral. De esta manera, alcanzó visibilidad y ahora cuenta con una investigación preliminar.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía inició investigación preliminar contra Jorge Silva, trabajador de la @SUNAToficial, por el presunto delito de discriminación tras realizar comentarios racistas a una joven usuaria en una tienda ubicada en Trujillo.



✅ La Fiscalía Supraprovincial... pic.twitter.com/vi8qCVro5T — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 30, 2025

Dentro de las primeras diligencias, se dispuso recibir las declaraciones tanto de la mujer agraviada como de Jorge Luis Silva Cabrera, el agraviante, según la Fiscalía, en la sede fiscal de Trujillo.

Además, debido a que el hecho fue completamente registrado por las cámaras de videovigilancia, la Fiscalía tendrá como prueba la visualización de los registros visuales. Además, se contarán con otras diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Mincul denunció caso ante la Fiscalía

Tras la difusión del caso, al día siguiente el Ministerio de Cultura presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Silva Cabrera por actos de racismo. La denuncia fue presentada siguiendo el artículo 323 del Código Penal peruano, que sanciona la discriminación e incitación a este tipo de racismo.

Como se reitera, los actos de discriminación están catalogados como un delito con pena privativa de la libertad hasta tres años. Si usted es testigo o ha vivido un caso de racismo.

Comisarías y fiscalías: Si ocurren en la vía pública o medios de transporte.

Indecopi: Si ocurre en espacios de consumo o servicios.

Municipalidades:. Si ocurren dentro de una municipalidad en específico.

La denuncia es un paso inicial en este tipo de casos de racismo. Por ahora, la Fiscalía inició la investigación preliminar en contra del funcionario público, Jorge Luis Silva Cabrera.