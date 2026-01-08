Edison Flores y su inesperado mensaje para Jairo Vélez tras convertirse en jugador de Alianza Lima

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada de Jairo Vélez a Alianza Lima generó todo tipo de comentarios entre los hinchas de la Liga 1, pero hubo un mensaje que llamó especialmente la atención. Edison Flores, excompañero del centrocampista en Universitario de Deportes, no dudó en recordarlo y enviarle unas palabras que sorprendieron a más de uno.

Edison Flores y su mensaje a Jairo Vélez

Durante un streaming, Edison Flores habló sobre Jairo Vélez y la relación que tuvieron dentro del campo en Universitario de Deportes. Recordemos que ambos compartieron buenos momentos y demostraron gran compenetración en la zona media del equipo.

"Jairo Vélez es un gran compañero y persona. Como siempre digo, espero que le vaya muy bien, obviamente no contra nosotros, pero es una muy buena persona. Así que nosotros lo recordaremos de la mejor manera porque fue un gran compañero", reveló el experimentado volante crema.

Edison Flores destacó la polifuncionalidad de Jairo Vélez, quien podía jugar como interior, enganche y hasta como segundo delantero. Su capacidad de adaptarse a distintas posiciones y su carácter amistoso lo hicieron muy querido dentro del vestuario de Universitario, y ahora será visto desde la vereda de enfrente en Alianza Lima.

Jairo Vélez celebra su llegada a Alianza Lima

Por su parte, Jairo Vélez se mostró entusiasmado con su nuevo desafío en Alianza Lima y dejó claro que su mente está enfocada en rendir al máximo con su nuevo club: "Contento por este gran paso en mi carrera y estoy enfocado totalmente en Alianza Lima. Los pensamientos en mi cabeza solamente están en Alianza".

"Vamos paso a paso para empezar bien la pretemporada y luego a darle con todo. Me siento comprometido. El primer estadio lleno que jugué en Perú fue el de Alianza Lima. La hinchada es espectacular y no puedo hablar de otra cosa", añadió.

Jairo Vélez fue clave en Universitario

Recordemos que Jairo Vélez participó en 37 partidos oficiales con Universitario, entre Liga 1 y Copa Libertadores, logrando tres goles y una asistencia, consolidándose como una pieza clave en el equipo crema.

Su salida significa una baja importante para Universitario, que se prepara para su histórico tetracampeonato, pero su profesionalismo y amistad con sus compañeros dejaron una marca en el club.

El inesperado mensaje de Edison Flores para Jairo Vélez refleja la buena relación que mantienen pese a los cambios de camiseta. Con su fichaje por Alianza Lima, el futbolista ecuatoriano inicia una nueva etapa en su carrera, mientras que Universitario se prepara para afrontar la Liga 1 con nuevos refuerzos.