Gustavo Petro y Donald Trump dialogaron telefónicamente por primera vez: "Espero reunirme con él"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que parecía imposible sucedió este miércoles 7 de enero. Y es que en medio de las tensiones internacionales por la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, dialogaron telefónicamente a pesar del enfrentamiento mediático que ambos han sostenido.

Así lo confirmó el propio presidente republicano a través de sus redes sociales. En dicho pronunciamiento, el también empresario agradeció el hecho y aseguró que espera reunirse personalmente en un futuro próximo.

Gustavo Petro y Donald Trump dialogaron telefónicamente

Como se recuerda, Gustavo Petro criticó duramente a Donald Trump por la reciente incursión militar de Estados Unidos en Venezuela lo que generó la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Posteriormente, el mandatario colombiano no solo condenó este hecho sino que hizo un llamado al resto de jefes de Estado de la región para defender la soberanía latinoamericana. La respuesta del presidente norteamericano no se hizo esperar al indicar que Petro debería tener cuidado ya que sería el próximo en ser aprisionado por sus fuerzas armadas.

Ahora Donald Trump confirmó esta conversación histórica ya que es la primera vez que ambos mandatarios intercambian palabras a través del hilo telefónico. Seguidamente, el republicano dejó en claro que su secretario de Estado, Marco Rubio viene coordinando con su par colombiano para cristalizar este encuentro entre presidentes.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo. Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca en Washington, D. C", indicó.

Trump descarta elecciones en Venezuela

Luego de la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump se pronunció en repetidas ocasiones sobre la transición en Venezuela. Este indicó que no podrán celebrarse elecciones en dicho país hasta establecer el orden en todas las formas por lo que se mantendrá una administración estadounidense.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. La gente ni siquiera podría votar. Va a llevar tiempo. Tenemos que recuperar la salud del país", señaló.

En resumen, Gustavo Petro y Donald Trump dialogaron telefónica por primera vez en medio de las tensiones internacionales por la caída de Nicolás Maduro.