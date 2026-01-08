Alcalde de Alto de la Alianza evita conciliación tras muerte de motociclista arrollado por cisterna municipal

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde del distrito de Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa, no asistió a la audiencia de conciliación programada tras la muerte del joven motociclista Gamiel Gallegos Aucapuri (29), quien perdió la vida luego de ser atropellado por un camión cisterna de propiedad municipal. Así lo informó Alex Choquecahua, abogado de la familia de la víctima.

El letrado precisó que, en representación de la comuna distrital, solo acudió el procurador municipal, quien manifestó que "no se va a llegar a un acuerdo conciliatorio". Si bien se indicó que una eventual conciliación podría realizarse más adelante, Choquecahua advirtió que esta decisión retrasaría el proceso cerca de un año más, periodo en el que el actual alcalde ya no estaría en funciones.

Para la defensa legal, esta dilación es perjudicial, ya que se busca justicia oportuna. Existe una responsabilidad legal y moral que lamentablemente el alcalde no ha cumplido, sostuvo el abogado.

Madre devastada tras muerte de su hijo

Durante la audiencia, la madre del joven, Edith Aucapuri, se mostró visiblemente afectada e indignada. Entre lágrimas, señaló sentirse burlada por haber confiado en las palabras de la autoridad distrital, quien le aseguró que la municipalidad "la apoyaría en todo" y que primero se realizarían las investigaciones correspondientes.

La mujer expresó su temor de que el proceso se prolongue durante varios años pese a que, a su criterio, existió una clara negligencia por parte de la municipalidad al permitir que el conductor del camión cisterna opere el vehículo sin contar con la categoría adecuada de licencia.

"Espero justicia, porque nada me va a devolver la vida de mi hijo", manifestó con profundo dolor.

Solicitarán más dinero tras ausencia del alcalde

Ante este escenario, el abogado Choquecahua anunció que la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza será solicitada como tercero civilmente responsable dentro del proceso judicial. Además, adelantó que ya no se solicitará una reparación civil de 100 mil soles, sino un monto mayor, debido a la ausencia del alcalde y a la falta de voluntad conciliadora.

El defensor legal indicó que el proceso podría extenderse hasta cuatro años, aunque expresó su expectativa de que este mismo año los responsables enfrenten a la justicia. "Hay responsabilidad legal y moral", reiteró.

Antecedente del fatal accidente

Como se recuerda, Gamiel Gallegos Aucapuri falleció la tarde del sábado 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 2:40 p. m., en la sala de trauma shock, luego de permanecer varios días en estado crítico. El accidente ocurrió el miércoles 17 de diciembre, cuando fue atropellado por una cisterna municipal que, presuntamente, presentaba fallas mecánicas, impactando además contra un muro del Pronoei Los Cabitos.