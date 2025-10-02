RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo

Putin lanza contundente respuesta a Trump: "¿Si somos un 'tigre de papel', entonces la OTAN qué es?"

Vladimir Putin no se guardó nada y respondió a un calificativo que Donald Trump le puso a Rusia. El líder del Kremlin discrepó con el concepto de ser un 'tigre de papel' y que sus avances en Ucrania lo prueban.

Vladimir Putin durante asamblea en Valdai.
Vladimir Putin durante asamblea en Valdai. (Difusión)

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, participó en la inauguración del XXII Foro Internacional de Discusiones Valdai, en la ciudad rusa de Nóvgorod. En dicho encuentro respondió a varias preguntas, una de ellas, por una calificativo que Donald Trump le puso, poniendo en comparación el papel de la OTAN.

Respuesta contundente a Trump

Durante su presentación, el mandatario de la nación euroasiática tocó varios temas relacionados a la alianza del atlántico norte, uno de ellos, su rol como potencia bélica. Em declaraciones dadas a fines de setiembre, el inquilino de la Casa Blanca cuestionó el avance ruso y si realmente ha tenido éxito.

"Todos estos años Rusia combate no con las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino prácticamente con todos los países de la OTAN, combatimos contra todo el bloque. Si somos un 'tigre de papel, entonces la OTAN qué es?", manifestó Putin.

El jefe de Estado destacó que sus fuerzas armadas siguen ganando territorio en Ucrania. Esto contradice lo dicho por Trump, que en las últimas semanas cambió su retórica de que Kiev deba aceptar ceder parte de su espacio, a que con el respaldo de la OTAN pueda hacer retroceder a los rusos.

"En la región de Sumi, la aldea de Yunakivka acaba de quedar bajo nuestro control. Vovchansk ha sido capturada a medias y es solo cuestión de tiempo que nuestras tropas tomen el resto. Estamos construyendo allí con garantía, una zona de seguridad. Este trabajo avanza con fluidez, calma y según lo previsto", aseveró.

Sin intenciones de atacar a la OTAN

Desde el estrado del foro en Valdai, el líder del Kremlin desmintió que esté preparando o siquiera haya considerado atacar a la alianza. Criticó las constantes versiones de líderes europeos que barajan esa posibilidad, como un psicosocial para generar en el colectivo la idea de un enemigo común.

Quieren superar la división y reforzar una unidad tambaleante, de la que antes tanto se jactaban, no mediante la solución efectiva de sus problemas internos, sino a costa de inflar la imagen de un enemigo... Con ello, recrean a un enemigo habitual, inventado hace ya siglos: Rusia. De veras creen que nos preparamos para atacar a la OTAN", precisó.

Con esto, Vladimir Putin respondió de forma categórica a Donald Trump, quien semanas atrás calificó como un 'tigre de papel' a Rusia. El presidente de Rusia comparó el papel que ha venido desempeñando la OTAN en su papel como defensor de Ucrania.

