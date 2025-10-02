Putin lanza contundente respuesta a Trump: "¿Si somos un 'tigre de papel', entonces la OTAN qué es?"

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, participó en la inauguración del XXII Foro Internacional de Discusiones Valdai, en la ciudad rusa de Nóvgorod. En dicho encuentro respondió a varias preguntas, una de ellas, por una calificativo que Donald Trump le puso, poniendo en comparación el papel de la OTAN.

Respuesta contundente a Trump

Durante su presentación, el mandatario de la nación euroasiática tocó varios temas relacionados a la alianza del atlántico norte, uno de ellos, su rol como potencia bélica. Em declaraciones dadas a fines de setiembre, el inquilino de la Casa Blanca cuestionó el avance ruso y si realmente ha tenido éxito.

"Todos estos años Rusia combate no con las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino prácticamente con todos los países de la OTAN, combatimos contra todo el bloque. Si somos un 'tigre de papel, entonces la OTAN qué es?", manifestó Putin.

🇺🇸🇷🇺🇪🇺 NATO IS PAPER TIGER!



Vladimir Putin commented on Trump's recent words:



"We are fighting the entire NATO bloc, we feel confident and are advancing steadily.



If this is a 'Paper tiger,' then what is NATO?". pic.twitter.com/091jbrP4Sc — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 2, 2025

El jefe de Estado destacó que sus fuerzas armadas siguen ganando territorio en Ucrania. Esto contradice lo dicho por Trump, que en las últimas semanas cambió su retórica de que Kiev deba aceptar ceder parte de su espacio, a que con el respaldo de la OTAN pueda hacer retroceder a los rusos.

"En la región de Sumi, la aldea de Yunakivka acaba de quedar bajo nuestro control. Vovchansk ha sido capturada a medias y es solo cuestión de tiempo que nuestras tropas tomen el resto. Estamos construyendo allí con garantía, una zona de seguridad. Este trabajo avanza con fluidez, calma y según lo previsto", aseveró.

Sin intenciones de atacar a la OTAN

Desde el estrado del foro en Valdai, el líder del Kremlin desmintió que esté preparando o siquiera haya considerado atacar a la alianza. Criticó las constantes versiones de líderes europeos que barajan esa posibilidad, como un psicosocial para generar en el colectivo la idea de un enemigo común.

Quieren superar la división y reforzar una unidad tambaleante, de la que antes tanto se jactaban, no mediante la solución efectiva de sus problemas internos, sino a costa de inflar la imagen de un enemigo... Con ello, recrean a un enemigo habitual, inventado hace ya siglos: Rusia. De veras creen que nos preparamos para atacar a la OTAN", precisó.

🇷🇺 Russian President Vladimir Putin:

I watch and do not understand what the Western elites are saying.



Do they really believe that Russia will attack NATO.#Russia #NATO #Putin #Moscow #Trump pic.twitter.com/NfvogcRKmE — NewsSpectrumAnalyzer (The News Updates 🗞️) (@Bharat_Analyzer) October 2, 2025

Con esto, Vladimir Putin respondió de forma categórica a Donald Trump, quien semanas atrás calificó como un 'tigre de papel' a Rusia. El presidente de Rusia comparó el papel que ha venido desempeñando la OTAN en su papel como defensor de Ucrania.