Jair Bolsonaro: Médicos del expresidente de Brasil afirman que le detectaron cáncer de piel en estado temprano

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un día después después de ser internado, Jair Bolsonaro recibió su diagnóstico. Los médicos del expresidente de Brasil han confirmado que le detectaron un cáncer de piel en estado temprano. Sin embargo, no permanecerá en el centro de salud y continuará siendo observado en su casa, donde cumple arresto domiciliario.

Salió tras recibir el alta médica

Claudio Birolini, uno de los galenos personales del exjefe de Estado brasileño, en el hospital al que lo llevaron le analizaron las funciones vitales que no estaban en óptimas condiciones. Pero tras el chequeo y el tratamiento al que fue sometido, presentó algunas mejoras.

"El expresidente Jair Messias Bolsonaro, fue admitido en el Hospital DF Star en la tarde del 16 de setiembre, debido a un cuadro de vómitos, mareos, caída de presión arterial y pre-síncope. Presentó mejoras de su sistema de función renal después del tratamiento médico por vía endovenosa", señala el médico.

Comunicado del doctor Birolini.

Sin embargo, las manchas cutáneas que presentó en el cuerpo, dos para ser más exacto, presentaron un cáncer de piel detectado en un estado temprano. Esto lo comunicó a los medios y a través de un comunicado en redes sociales.

"El informe anatomopatológico de las lesiones cutáneas operadas el domingo mostró la presencia de carcinoma escamosa celular in situ en dos de las ocho lesiones extirpadas, lo que requirió seguimiento clínico y reevaluación periódica. Recibió el alta hospitalaria y continúa en seguimiento médico", sentencia el comunicado de Birolini.

Bolsonaro sentenciado a 27 años de prisión

El pasado 11 de setiembre, el expresidente de Brasil fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva en enero del 2023. Tras perder la reelección ante el progresista, junto a unos ministros de su gestión, trató de impedir su toma de poder.

Su juicio comenzó nueve días antes, tras meses de investigaciones. Durante ese periodo, al exmandatario se le llegó a prohibir el uso de su celular y redes sociales. Esto debido a que desde sus dispositivos solía mandar mensajes en contra del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil.

Así, al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le detectaron un cáncer de piel en estado temprano. Esto lo confirmó su portavoz y médico personal, Claudio Birolini. El exmandatario dejó el hospital donde se encontraba internado y seguirá en observación en su domicilio, donde está cumpliendo su condena.