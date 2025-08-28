Pedro Castillo pide a Betssy Chávez dejar huelga de hambre: "Al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la audiencia del juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo se pronunció sobre la situación de Betssy Chávez, quien estaría acatando una huelga de hambre seca desde hace seis días en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Castillo llama de desistir de la medida

El exmandatario, quien también afronta un proceso por el fallido golpe de Estado manifestó que la defensa de la población no debe expresarse a través del sacrificio personal extremos, sino en la perseverancia en las luchas sociales políticas. En ese sentido, pidió a Chávez que desista de la huelga de hambre.

"Hago un llamado a la doctora Betssy Chávez Chino para que deponga su actitud, su medida de lucha, de huelga de hambre, indicándole que al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un campo santo con un madero encima, sino acompañándola en sus luchas permanentemente", enfatizó.

Huelga de hambre seca desde el 23 de agosto

Chávez inició su huelga de hambre el 23 de agosto, alegando incumplimientos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Según la exfuncionaria, no se respetó un acuerdo para su extracción del penal, medida que había solicitado por motivos de seguridad junto con otras dos internas.

En un consentimiento informado con el membrete del área de Salud Penitenciaria, la ex premier aseguró que su decisión fue tomada de manera libre, voluntaria y consciente. En el documento, fechado el 25 de agosto, denunció que el incumplimiento del INPE ha puesto en riesgo su seguridad personal, acusando además a las autoridades penitenciarias de mantener vínculos con internos relacionados a Sendero Luminoso.

Riesgo para su vida

Consciente de los peligros que implica la medida, Chávez informó que rechaza cualquier intento de hidratación, alimentación, reanimación o traslado forzoso a un hospital. Ha solicitado, en cambio, que se le otorguen únicamente cuidados paliativos y acompañamiento médico que se respete su dignidad.

Este escenario preocupa a especialistas en salud penitenciaria, ya que una huelga de hambre seca, sin agua ni alimentos, puede provocar graves daños en pocos días, poniendo en riesgo órganos vitales y comprometiendo la vida del interno.

El pedido de Pedro Castillo para que Betssy Chávez deponga su huelga de hambre refleja la tensión política y judicial que ambos atraviesan desde el fallido golpe de Estado del 2022. En ese sentido, el exmandatario busca disuadir a su ex primera ministra de una medida que amenaza su salud. Sin embargo, Betssy insiste en mantener su protesta contra lo que considera son vulneraciones a su seguridad dentro del penal.