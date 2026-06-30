Presidente de Honduras se suma a las felicitaciones y reconoce a Keiko Fujimori como virtual mandataria del Perú

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, se sumó a la lista de felicitaciones en favor de la candidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi, tras conocerse los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que la ubican como ganadora de la segunda vuelta electoral.

Como se recuerda, la tarde del 29 de junio, el órgano electoral informó que concluyó con la contabilización de actas presidenciales al 100 %, dando el primer lugar a la lideresa de Fuerza Popular con un 50.13 %, por sobre los 49.86 % de su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino.

Felicitaciones de líderes de la región continúan llegando

Desde Tegucigalpa, Nasry Asfura deseó los mejores parabienes a la virtual ganadora de la segunda vuelta, destacando el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación de ambos países. Dicho gesto fue agradecido por Fujimori Higuchi, la tarde de este martes 30 de junio.

"Muchas gracias, presidente Nasry Asfura, por su confianza y por el espíritu de entendimiento y diálogo que, estoy segura, seguirá guiando la relación entre Honduras y el Perú", escribió en "X".

Muchas gracias, presidente Nasry Asfura, por su confianza y por el espíritu de entendimiento y diálogo que, estoy segura, seguirá guiando la relación entre Honduras y el Perú. https://t.co/0OgwEezCV9 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 30, 2026

Del mismo modo, el presidente de Argentina, Javier Milei, envió un saludo a Keiko Fujimori, haciendo una comparativa con las elecciones ocurridas en Colombia, donde los representantes de izquierda no pudieron con la representación de la derecha.

PERÚ SALE DEL SOCIALISMO



Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad.



Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba... — Javier Milei (@JMilei) June 30, 2026

Por su parte, la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, y su homónimo de República Dominicana, Luis Abinader, expresaron públicamente su reconocimiento a la lideresa de Fuerza Popular como virtual presidenta electa del Perú.

Envío mis más sinceras felicitaciones a la Presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori. Que su gestión esté marcada por prosperidad y avances para todos los peruanos.



Costa Rica reafirma su compromiso de trabajar junto al Perú para fortalecer nuestras relaciones basadas en... — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) June 30, 2026

Felicito a la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori, por su victoria en las elecciones presidenciales. En nombre del pueblo y del Gobierno de la República Dominicana, le deseo el mayor de los éxitos en la alta responsabilidad que asumirá al frente de esa hermana nación.... — Luis Abinader (@luisabinader) June 30, 2026

En ambos casos, la también hija del desaparecido expresidente del Perú, Alberto Fujimori, reafirmó que en un eventual gobierno suyo trabajará en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con las naciones en mención.

Proclamación de resultados oficiales será este viernes 3 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó este martes 30 de junio, que la proclamación de resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial disputada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se llevará a cabo este viernes 3 de julio .

En entrevista para el canal oficial del JNE, el abogado de Gabinete de Asesores del organismo electoral, Jorge Valdivia, indicó que la carga procesal ha sido atendida en su totalidad, habiéndose resuelto 1 662 actas observadas, de las cuales se hizo 209 conteo de votos, además de que fueron formulados 16 pedidos de nulidad y cuatro recursos de apelación.

Tras culminar con los procedimientos a cargo del Pleno y de los Jurados Electorales Especiales, el JNE quedado expedito para que pueda proclamar los resultados de la decisión tomada por la ciudadanía en las urnas, el pasado 7 de junio.

"Una vez culminada la proclamación de resultados que está programada para el 3 de julio, lo que sigue es la entrega de credenciales, pero de ahí, una vez terminado y revisado toda la documentación, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite una resolución que concluye el proceso electoral", indicó.

Finalmente, también quedó confirmada que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta será el próximo 15 de julio.